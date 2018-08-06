文/图 晨报记者 陶令 实习生 周雨婷

暑期出游持续高热，除了与气温成正比的一路涨涨涨的行情，还有热门景点的人从众。

好在，我们不缺乏发现优惠的慧眼，这就将各类信息汇总梳理奉上，为暑期的花样旅行多添一份乐趣。

无论是酒店还是航空公司，创新更有优惠，这就伴着惊喜出发吧

中国脉搏—英伦之旅

踏上一段旅程，憧憬着未知的风景，却时常被自己的中国胃和中国情结所羁绊，从搭乘英国航空的那一刻起，这一切都无需担心，贴心的英航早就针对中国乘客的消费需求做了一份详细的调研报告，那些爱喝茶的、习惯一上飞机就用餐的乘客，有了更加舒适的体验，旅途变得更加平顺。

零距离英伦文化

“爱喝茶的中国人，即便度假出游也会有71%的人带上茶包；有近70%的中国游客每次旅行时，仍会坚持与往日一样的生活习惯……”在这份针对一千名中国游客展开的调研中，报告还显示，近40%的中国游客通常会在登机前用餐；而近36%的受访者则表示，他们通常会选择在飞机上用餐，其中三分之一通常会在飞机餐食供应后便立即享用，以便让空乘收走所有垃圾。正是如此贴近中国乘客习惯的调整令每一位前往英国的旅客，从上飞机之时也宾至如归。

正是这份紧握中国旅游市场脉搏的调研报告令英航的上海伦敦航线变得越来越有中国情味，飞行体验也在变得愈加宾至如归。在今年英航宣布斥资百万英镑的投资计划中，一部分的重头戏就集中在提升 World Traveller经济客舱的餐饮体验。不仅如此，还推出了全新菜单，丰盛的餐食包括四道式餐点、欢迎饮品、丰盛小食、冰淇淋、薯片以及吧台免费赠饮。更值得一提的是，特别针对中国旅客打造了一系列定制化服务，其中一项便是在机上提供优质绿茶，可供品茗；甚至连飞行首餐中的杯装水也贴心更换成了瓶装高地泉矿泉水，就是为了便于乘客在用餐后，也能随时饮用的习惯。至于那些为了提升高空自然下降的味觉而配备的小食，如巧克力、奶酪和坚果以及糖果、椒盐脆饼、碳酸饮料、薯片和冰淇淋等都进行了充分的储备。

工兵：未来五年，英航还将投资45亿英镑，用以提升旅客体验，包括配备高品质的Wi-Fi连接、在每一个座位上安装插座等；另一项正在投资改善中的Club World公务客舱改造计划，则涵盖了精致的餐饮以及舒适的睡床用品。

开启舒心旅途

丰富的人文历史内涵无疑是英国的国家精粹，每年为深度探访英伦文化而来的游客数量每每激增，独特的文化瑰宝正在超越购物，开启中国游客赴英文化之旅的新篇章。

深厚的文化遗产，世界级博物馆和画廊云集，今年的英伦文化之旅更有着众多重量级的新面孔加盟。人气指数名列前茅的伦敦泰特现代美术馆日前正在集中展示100多幅毕加索的手迹，在这场名为“一生只得一次见”的展览——《毕加索1932》聚焦于画家与年轻情人玛丽·特雷莎·沃特间风流韵事。甚嚣尘上的1932年，是毕加索一生中极为重要的一年，同期展出最值得一见的当属著名画作《梦》，该幅画将情人的形象永远留在人间，而之前从未在英国展出过作。

来到英国，皇室始终是不容错过的一个华彩篇章。今年皇家空军博物馆迎来了百年华诞，其庆典活动也是空前绝后的，除了在这个夏季开放的一系列全新常设展览外，还引人重温其最早在第一次世界大战期间的经历并延续至今的辉煌荣耀。

今年9月维多利亚与阿尔伯特博物馆（V&A）新分馆将在苏格兰邓迪对外开放。和原伦敦馆大不相同的是，其设计现代时尚，是建筑师隈研吾在英国的首个设计作品。新博物馆将呈现来自维多利亚与阿尔伯特博物馆的世界一流巡回展览，同时还将展出苏格兰的最佳设计，令人耳目一新其傲世的设计。

工兵：作为重磅优惠的2018年全年含税往返特惠机票，在今年12月31日之前从北京或上海出发、往返伦敦的飞行之旅。享受这一机票特惠的乘客还可以从20个英国目的地中挑选，从伦敦中转前往，零距离触摸英伦文化指日可待。

法式浪漫—温情之旅

在浪漫之都巴黎，行走于香榭丽舍大道，与埃菲尔铁塔拍张合影，一睹卢浮宫里蒙娜丽莎的微笑，去老佛爷百货买买买，是多少人心中的美梦啊！

这不，法国航空已为中国游客开通了便捷的微信购票平台。通过微信就能随时查看航班信息，来一场说走就走的旅行。

以前的机票大多在官网等平台购买，但法国航空已为“拇指族”开通了微信移动购票的新选择。在微信聊天里和朋友聊到巴黎旅行，立马就能在法国航空微信公众号查看相关旅行资讯，甚至还能邂逅特价机票，为旅途节约不少钱。

如果是第一次出境游也不用担心，若是已买好心仪的机票，微官网上“登机手续”和“旅行指南”的选项里有各式各样的干货，按心愿找到喜欢的街道、小店，温暖又惊喜。若是还没决定目的地，就可以在已有的目的地里挑选，或狂野非洲或神秘的中东等，总有某地触动心弦，催人立刻出发。

到达目的地时，如果能被随即接往温暖的酒店，就是释放旅途疲惫的绝佳方式了。在法国航空同样可以提前预订酒店和车辆的服务，避免了拖着沉重行李箱到处找车的尴尬境地，显得贴心又周到。

飞行的里程数也可以被记录下来，随时查看自己有多少里程数，走过了哪些地方，也是件颇具自豪感的事。此外，里程数还可用作兑换机票或服务，用旅行换另一场旅行，看更多景，遇更多人。

工兵：作为一家充满法式精神的国际航空公司，法航每天将旅客带到法国、欧洲乃至世界各地。

童年时光—亲子之旅

于孩子们而言，暑期总是异常珍贵，夏天的河边戏水、小卖部的绿豆味儿冰棍、玩耍过后的大汗淋漓。而暑期亲子旅行正是一个陪伴孩子共同经历不同风景的方式，给孩子创造温暖的记忆。

夏日戏水欢乐多

既然是带小朋友出行，白天里的尽情玩耍和晚上的安心睡眠总是必不可少。华邑酒店就将创意住宿和丰富活动结合起来，别有一番体验。

水天相接的地平线，浪花激情拍打海岸，海口华彩华邑酒店和厦门海沧融信华邑酒店的海上体验可谓是“海上的旅行”。帆船出海体验为热爱航海和追求冒险的小朋友独家定制，带来属于孩子的乘风破浪。

周末的海口酒店还有亲子时光套餐，在儿童乐园和户外泳池中放飞自我，也能体会当小厨师的惊喜。玩累了就去吃顿海鲜自助晚餐，结束欢乐的一天。另外，阳江中心华邑酒店的广东海鲜也着实美味，浓浓的海边味道。

趣味体验记忆深

动画片在小朋友心中总是占据重要角色，昆明华邑酒店就将Hello Kitty、小黄人、哆啦A梦等卡通人物呈现于孩子眼前，除了能在儿童俱乐部里“看”动画，还能抱着心爱的卡通玩偶入眠，不知小朋友会不会睡得特别安心，期盼在梦里也遇见这些小可爱。

要是独爱自然风光，坐拥太湖畔的无锡太湖华邑酒店则是首选，近眺尚贤河湿地公园、雪浪山风景区，南昌绿地华邑酒店则能俯瞰艾溪湖、瑶湖风光，而独具坝上草原风光的张家口容辰华邑酒店特制了一场带着家人一起“私奔”到草原的计划，快赶上这趟旅程吧！

工兵：华邑酒店及度假村的特色就是顺应中国游客的需求，传递着度身定制的用心之举。