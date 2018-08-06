文/图 哑 哑

七月入三伏，也期待有新意开启。从味蕾到主题邮轮，旅途更精彩

中免集团总经理 陈国强

“此次中选上海虹桥、浦东国际机场，最终获得两家机场未来7年的免税经营权，充分证明了中免集团并购日上取得了巨大的成功。两家公司整合后，实力得到显著提升。作为中国最大的免税企业，中免集团也意在为吸引海外消费回流，提升中国免税行业的国际竞争力继续努力。”

近日，中免集团下属的日上上海在上海虹桥国际机场和浦东国际机场免税业务的招标中胜出。此次中选是继2017年中标香港机场、北京首都国际机场到今年中标澳门机场、中选上海机场，又一座重要里程碑。

拥有巨大商业潜力的上海虹桥国际机场和浦东国际机场将在不久的未来增加其免税经营面积。通过市场份额的不断提升，通过采购和运营能力的不断增强，随着与品牌商不断深化的战略合作关系，最终受益的是中国免税行业的发展，也将为广大消费者提供更好的免税购物体验。除了在产品方面，积极整合两家公司的旅游零售优势，完善商品结构及丰富品牌组合，引进更多国际一线品牌； 价格则将保持物超所值的价格优势，为游客提供更具吸引力的商品价格。

万豪国际集团

“万豪国际此次携手天猫平台打造‘万豪国际天猫超级品牌日’，旨在提供丰富的‘体验型’产品，为中国消费者打造美好生活而努力。本月，我们将迎来三大常客计划的正式合并，也将继续致力于为会员提供丰富多样、细致周到的酒店和旅行服务。”

近日，“天猫超级品牌日”暨万豪礼赏会员专属时刻在上海举行。双方共同开启万豪国际天猫超级品牌日，以其旗下30个品牌、全球6500余家酒店及多种会员专属体验为载体，联合天猫平台创新的市场营销方式，打造种类丰富的体验型产品，丰富会员在旅行中的需求。

万豪国际同时携手国际超模刘雯倾力推出8张限量的“万豪国际黑卡”，于纽约、伦敦、马尔代夫、日本、泰国的5个热门出境游目的地甄选10家奢华酒店，持卡人可任选其中的4家酒店在两年的有效期内随心出行。

MSC地中海邮轮大中华区总裁 黄瑞玲

“我们非常珍重家庭亲子时光，此次联袂施华洛世奇水晶共同推出 ‘儿童水晶创意工作坊’，希望为孩子和家长创造闪亮的亲子时刻，培养深层次的感情。同时，依据时节在夏秋交际的831航次推出轻盈乐活主题，让大家在海上充分享受调理身心的养生之旅。”

近日，MSC地中海邮轮将联袂施华洛世奇水晶在地中海辉煌号上推出“儿童水晶创意工作坊”的全方位体验活动。在此次创意工作坊中，小朋友们可以自己DIY心意图案设计创意T恤，还能走一场创意T台秀，定格闪耀瞬间，创造美妙童年记忆。

同时，海上养生之旅“轻盈乐活主题航次”也会于初秋的八月登场，在权威健康大咖的坐镇中开展四大主题活动。在此次为期6天的“上海-下关-福冈-上海”航次上将特别推出“831轻盈乐活主题”，深得奚氏针灸精髓、精通中医养生和崇尚生机饮食的两位健康专家倾情坐镇，结合四大各具特色的主题活动，从艾灸疗法到果蔬汁定制乃至曼陀罗绘画等方面，开启海上滋养身心的乐活之旅。

皇家加勒比国际游轮

“去年皇家加勒比与‘大董’首度合作推出海上首家大董中国意境菜餐厅——大董意境坊，创新性地将传统中式美学融合于精致菜肴之中。此次升级将新增三道创意佳肴，同时将推出六道经典菜式组合及九道尊享菜式组合，奉献更加多元的意境美食之选。”

近日，皇家加勒比国际游轮与中国创意意境菜餐厅杰出代表“大董”再度合作推出全新菜品组合，新增鹅肝汁小牛肉，老北京炸酱面和陈皮冰淇淋三道创意佳肴。

据了解，皇家加勒比近期进行一系列餐饮服务升级，任命中餐行政主厨并且扩充专职中餐厨师团队，中餐菜式的比例得到大幅提升。所有主餐厅统一采用每日更新的全新菜单，包含地道西式和中式菜肴，针对不同航季不同年龄层的宾客需求进行灵活调整。用餐时间也将调整晚上5点及7点间，以求更加贴合宾客的用餐习惯。

凯撒旅游总裁助理 胡 卉

“巴伐利亚州所在的德国南部是德国浪漫之旅的重点，也是凯撒德国产品的精华所在，我们非常看重南德板块，希望通过与巴伐利亚州旅游局的深度合作，依托凯撒旅游的产品研发创新优势，给华东游客不断带去惊喜。”

近日，由凯撒旅游与巴伐利亚州旅游局联合打造的首家巴伐利亚州旅游主题店落地上海美罗城。形式多样的旅游资源展示、融入当地人文内涵的主题线路讲解以及无不凸显着德国巴伐利亚旅游精华的深度游线，希望能满足更多深度体验游客的需求。据了解，类似的主题店还将布局北京和广州，希望将游线研发更深度，主题更个性，吸引更多中国游客。

今年，德国巴伐利亚州即将迎来建州100年。为了让更多中国客人了解巴伐利亚的独特魅力，相关的游线升级版将陆续面市，如把南部巴伐利亚州的拜罗伊特和上阿默高壁画村融入德国一地游产品，更丰富游客的旅途体验。而针对华东地区的游客还特别推出了“中欧随想-德国捷克奥地利12日南德之旅”，展现与众不同的巴伐利亚特色旅程。