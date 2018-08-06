三峡山清水秀、美景如画，吸引了众多游客慕名前来。如今的三峡更是打好“三峡牌”，唱好“三峡戏”，精彩活动等你来！

近日，第九届中国长江三峡国际旅游节新闻发布会暨启动仪式在重庆成功拉开序幕。相比与往年，本届三峡旅游节围绕“壮美长江、诗画三峡”主题，按照突出主题、常办常新的要求，统筹策划和安排了丰富多彩的文化旅游活动，活动将持续到今年11月底，陆续在重庆市万州区及长江三峡沿线区县举行，为大家奉献一场不一样的旅游文化视听盛宴。

唱响“三峡旅游”品牌

中国长江三峡国际旅游节迄今已在重庆市和湖北省轮流举办了8届，已成为全国知名的文化旅游节会品牌。本届节会由重庆市旅游相关部门、文化部门、万州区人民政府承办，重庆市14个区县共同参与，本着三峡沿线区县“共商共筹、共办共享”的原则，聚焦“壮美长江、诗画三峡”主题，打好“三峡牌”、唱好“三峡戏”，打造“三峡旅游业发展升级版和国际知名旅游目的地”，对整体提升和推介三峡沿线区县城市旅游形象，唱响中国长江三峡国际旅游黄金品牌，深入推进长江三峡旅游经济带建设，促进文化旅游产业深度融合发展具有十分重要的意义和作用。

8大主要活动 领略三峡人文风情

本届旅游节突出三峡风情、人文特色，体现国际性、群众性，强调参与感、获得感，期间共安排了世界大河歌会、旅游文化灯光秀、百名国际游客免费重游三峡、大型山水实景演出、长江三峡旅游论坛等8项主要活动，第八届三峡国际美食文化节暨第二届万州烤鱼节等15项区县活动，交通住宿暨景区景点门票等5项优惠政策。届时，各地游客可通过包机游三峡、游轮游三峡、大巴游三峡、高铁游三峡、自驾游三峡、网上游三峡等形式，畅享这场美妙绝伦、优惠多多的文化旅游盛宴。

16条大三峡旅游精品线路发布

本届三峡国际旅游节还发布了16条大三峡旅游精品线路，其中陆路旅游精品线路14 条，水路旅游精品线路2条，既有2至3 日的短线游线路，又有4至7日的长线游线路，游客可根据自己的喜好和时间安排做出选择。

（枫 榆）