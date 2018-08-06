请给种族歧视 一张无限期的红牌

七郎

足球场应该是一个用脚来说话的地方，但偏偏有人总想用嘴说话。也难怪，在这个“嘴炮”横行，口嗨提神的世界里，总有人喜欢以口舌之快来表现自己的强大，以口无遮拦来显示自己独特的存在，殊不知这恰恰是其虚弱的内心写照——如果在球场上斗狠的方式是毫无底线的言语交锋，那上周末申花和亚泰之战，那个叫张力的球员赢了。

其实，言语挑衅，谩骂，互喷垃圾话，已经成为体育比赛，尤其是强调对抗，身体接触频繁激烈的运动项目中的一部分。在NBA，球员之间互喷垃圾话甚至已经成为战术的一部分，而在足球场上，用言语激怒对方进而获利也是不少老球皮的惯用伎俩。但任何事情都有一个底线，当长春亚泰球员张力对着登巴巴说出那些词语时，他显然已经越过了红线，这条红线也许和足球比赛的规则无关，但却是人类社会共有的红线——种族歧视的红线。

亚泰球员张力究竟说了什么，这显然需要相应的调查取证来核实。但从登巴巴现场的激烈反应来看，如果不是涉及种族歧视的言论，登巴巴就不会像一头愤怒的野兽一般——无论是在英超赛场还是在中超赛场，登巴巴虽然在锋线是一个如魔兽般的存在，但他的球品和球风却堪称君子。但这一次，君子之怒只为小人猖狂。

足球运动，乃至竞技体育之所以多彩，正是因为不同肤色的人赋予了运动不同的色彩，不同肤色的运动员都可以在不同领域展示出自己独特的天赋。肤色的不同并不是优劣的区别，却恰恰是多元化的魅力和色彩。就拿足球这项世界职业化水平最高，也是最流行的项目而言，凭借着独特的身体优势，黑人选手已经成为了改变这项运动的一股强大的力量。看看新科的世界杯冠军法国队就知道，“黑白配”的多元化风格正是法国足球两夺世界杯的关键所在。

的确，足球场并非一方净土。各种卑劣、丑陋的行径并不鲜见，各种肮脏、下流的言行也时有发生。但种族歧视则堪称世界足坛的最大毒瘤，没有之一，包括埃托奥、巴洛特利、卡洛斯、阿尔维斯在内的诸多球星都在球场上遭遇过种族歧视。种族歧视的存在对足球乃至体育运动的伤害之甚，甚至可以动摇体育运动精神的根基，让原本在规则下的竞技对抗异化为突破人类共有底线的相互对立和戕害。所以国际足联一直对种族歧视采取零容忍的 姿 态，“SAY NO TO RACISM”也成为了国际足联最为重视的一项宣传运动。

近年来世界杯足坛最具影响力的一次种族歧视事件莫过于2011年埃弗拉和苏亚雷斯之间的冲突，苏亚雷斯在那场双红会之战中用明显带有种族歧视的字眼辱骂了黑人球员埃弗拉，事后苏亚雷斯被处以8场禁赛和4万英镑的重罚。时隔5年之后，埃弗拉在网上上传了一段熊猫视频，用熊猫来反对种族歧视：他是黑人，也是白人，他很胖，还是个亚裔。熊猫就象征了地球上各个种族的融合。

对于登巴巴之怒，这段视频也许正是最好的诠释：这绝非只是登巴巴和张力之间的事，也绝非只是申花和亚泰之间的事，甚至绝非只是中国足球的事。在这场愤怒中，种族歧视应该是每个足球从业者的对手，无论身在何方阵营，无论是裁判还是球迷，对于这样的对手并没有什么妥协和容忍的余地，只能给它一张无限期的红牌。