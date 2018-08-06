客场敌不过“丑陋足球”-佩雷拉：这是一场无法拿分的比赛

晨报记者 俞炯（大连8月5日电）

“这是一场看起来无法赢的比赛，无法拿分。”在客场0比1输给大连一方之后，上海上港主帅佩雷拉在新闻发布会上显得十分无奈，“这是我职业生涯从未遇到过的比赛。”

是什么让佩雷拉这么说，又是什么让上港队球员赛后的情绪如此激动，用“丑陋足球”来形容这场比赛完全不为过。

“两支球队都是注重比赛精彩程度的球队，所以明天一定会给球迷们送上一场精彩的比赛。”大连一方主帅舒斯特尔在赛前如是说。

但是从比赛一开始，大连一方就没准备去踢什么“精彩足球”。只要有身体接触发生的犯规，就会有大连一方的球员冲上来对着上港队球员喋喋不休，甚至故意挑衅，比赛变得支离破碎，简直成了情绪激动的“辩论赛”。而且这种行为非常有针对性，胡尔克、奥斯卡和武磊是他们重点“伺候”的目标。

当然大连一方有这样做的权利，毕竟球队要为保级而战，每一场胜利和每一分都十分重要。他们可以用一切足球规则允许范围之内的手段来把比赛导入到他们喜欢或者需要的节奏。

球员在场上的行为也影响到了场外的氛围。尽管大连一方俱乐部在赛前特别发倡议希望球迷们文明看球，但结果变成了比赛的三分之二时间，看台上的大连队球迷都在辱骂上港队和上港队的核心球员。而负责捡球的球童也是能拖就拖，十分配合。

显然，大连一方这样的战术安排起到了效果。面对这样的“丑陋足球”，上港队似乎一直没能很好地解决这个问题，始终无法找到自己的比赛节奏，也无法踢出球队自己的技战术特点。反倒是因为自己后场的一次失误，被大连一方的比利时国脚卡拉斯科打进了制胜的进球。

面对实力比自己弱的对手，面对客场比赛，类似这样的情况不会少，所以对于上港队来说，如何在技战术层面更好地应对对手的“死缠烂打”，如何在心理上让自己更加冷静和保持判断力，做好这些才能更有争冠的竞争力。