■佟言无忌-到香港 去看鲍勃·迪伦

人物记者 黄佟佟

也不知道是哪一天，有一个朋友问我，你想来香港看鲍勃·迪伦吗？我心头一惊，原来鲍勃·迪伦还活着，也居然还在开演唱会。

还是我们在读大学的时候，鲍勃·迪伦是大神级的人马，《答案在风中飘》毫无意外最岀名，天问是“一个男孩要走过多少路才能成为男人”。1980年代中国的摇滚潮曾受他启蒙，很多明星也是他的铁粉，汪峰仿过他的歌，李健在真人秀节目里疯狂地为偶像宣传新书，这次在香港会展中心的演出，陈奕迅也悄悄地坐在前排，称得上是偶像的偶像。

作为一个媒体人，当然不能错过这样的机会，8月4日下午，施施然从广州到香港，1小时56分。在酒店稍事打扮，就往旁边的会展中心出发，演出在五楼，一路上人山人海，我猜大概香港所有的文艺青年都出动了。除了中年白人，还有好多大陆口音的年轻人，许多文艺美女打扮出位，有点像参加时尚活动。大家把这场活动当成了一个秀，尽情展示自己。

国外的演唱会都是可以喝酒的，现场有啤酒供应，听到嗨处，可以站起来。但这场歌手太高冷，鲍勃全程没说一句话，只是唱，另外吹一吹他的布鲁斯口琴。也是，2016年人家获得诺贝尔文学奖也没去领，前女友唱了首歌代替。再之前，2010年美国总统奥巴马在白宫举行了一场音乐会，请鲍勃·迪伦来献唱《时代变了》，奥巴马说两人仅有的互动就是礼节性的握手和迪伦离开时报以的一个笑容。“如果他做些别的什么，那他就不是鲍勃·迪伦了。”。

但人就是奇怪，偶像越高冷，粉丝越热情。我们这场绝对十成上座率，而且粉丝不断地发出呼喊与口哨，作为一个非粉丝，我只有两个感受：第一：老爷子宝刀不老，嗓子还行，劲还在，好听，绝对大神范，不欺场；第二：陈奕迅粉丝应该会相当后悔没来，因为他们错过了此生和陈奕迅同听一场演唱会的机会。