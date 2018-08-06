■花言峭语-爱和信任，才是终极武器

作家 韩松落

对于华语动画片来说，技术已经不是问题了，现在看来，最重要的问题，是故事和价值观。这两件事其实也是一件事，故事蕴藏价值观，价值观酿就故事，二者同步产生，密不可分。《风语咒》在这方面，做得非常出色。

《风语咒》的世界观设定和价值观取向，都做得得体到位，没有弱肉强食的丛林主义，也没有不得体的对女性的调侃乃至恶意。而这，是国产故事片里最常出现问题的地方。

它的世界观设定也是有贡献的。反方，来自中国上古神话，是饕餮等等上古神兽，它们已经在很多华语奇幻作品里出现过了，但像《风语咒》这样，以出身来历明确、功能本领清晰的面貌出现，还是第一次。故事里的饕餮，有非常明确的形象、明确的意志，也有很明确的吸收能量的方式。

《风语咒》还有“侠岚”这样一种人物设定，他们是侠，但他们的战场不是凡人的江湖，而是神魔世界，他们以东方人熟悉的方式修炼成神成仙，但他们面对的，却是比古代神仙更严峻的世界、更恐怖的魔怪。他们有形象、有名字，他们的力量、能力，都有清晰的来源和命名，他们是中国古代侠客和神仙的升级版，是侠客、神仙和超级英雄的混合体。这就让整个故事有了更多现代色彩。

这样创造出来的“侠岚”，还解决了一个问题，那就是“侠岚”的个人生活问题。就像故事里郎明的父亲，在能力和意志层面已经是神仙了，但却可以在凡间娶妻生子，拥有世俗生活，跟妻子发展深厚的感情，跟儿子嬉戏。有了这层感情，他的舍生取义就变得容易理解了，他既要守卫家庭，也要守卫人间。这解决了奇幻故事里神仙的身份、立场问题，他们的动机和行动不再是难以理解的，他们的行动变得可以预测了。有了这样一个设定，这个故事就活起来了。

解决了世界观的设定，就看价值观了。

《风语咒》的价值观，不求奇求新，但求正求广谱。爱、正义、忠诚、信任，这些广谱的观念，在《风语咒》里贯穿始终。尤其是郎明和小妖孽的感情，始终体现着“信任”之美。小妖孽被大BOSS控制，记忆也被封存，她是带着任务来接近郎明的，最后也果然带来了灾祸。但郎明却天性纯良，始终信任她，这份信任，最终发挥了强大的作用，唤醒了她，让她成为真正的人，而不是恶人的傀儡。

给故事带来一层凄美色彩的，还有郎明和梅冉（郎明管她叫梅姐）的母子感情。梅冉市井泼辣，又耿直正直，对儿子满怀着爱和愧疚，这种愧疚被魔怪利用，她也因此差点失去一切。但郎明顾念着母亲，不惜一切地追寻她的下落，最后拯救了母亲。在故事结尾，郎明和母亲的相遇，非常动人。郎明拯救人间的行动，也有了一个明确的动机和近处的落脚点——毕竟，亲情是最容易理解的。

有了技术，有了审美，有了饱满的世界观设定，价值观不走偏，一个故事也就成功了。而在《风语咒》里，除了这些好故事必备的元素之外，还有情感，和一点诗意。所以，尽管它是有瑕疵的，但还是值得推荐。