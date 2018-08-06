■钱眼识人-是枝裕和的人生抄底

媒体人 钱德勒

今年5月，戛纳电影节刚刚宣布金棕榈大奖花落是枝裕和新片《小偷家族》，就已经确定了它将在国内公映。果然，它来了，我看了，满足了。

在我看来，8月看这部电影是最合适的。自己看的时候，北京特别热，出了冷气的保护罩，动辄出汗，空气里有沉重的湿气，心里也跟着有些许躁动。很巧的是，电影里有相当的篇幅也发生在盛夏，有一场戏，中川雅也与安藤樱在榻榻米上吃过了水的凉面，边吸溜边聊天，然后午后情动。男人的背心女人的睡裙无不汗津津的，特别有生活质感。也不顾及形象，女人有点粗壮的胳膊，男人削瘦的身板，干瘪的臀部，微凸的啤酒肚，躁点、粗颗粒全然暴露在观众的视线里。这就是伏天里的场景。

记得国内女作家林白有一首《过程》的诗作，有那么几句：八月就是八月，八月我守口如瓶，八月里我就是瓶中的水，你是青天的云。窃以为完全可以放在《小偷家族》的故事里作为批注。一个逼仄、乱糟糟的棚屋里挤着“祖孙三代”，他们吃饭，拌嘴，还去海边远足，贫穷让他们相爱而团结。可是，等你慢慢看，入了戏，你就发现越来越多大热天里让你寒毛竖起的细节。他们之间没有任何血缘关系，能够生活在一个屋檐下，全然因为要生存，以及背负着不可告人的秘密。奶奶要靠前夫的养老金活，忽悠前夫继子的大女儿跟自己生活，每个月还去继子家要钱，绝口不提他们的女儿就在身边。大女儿骗父母在国外念书，因为缺爱而自我放逐，出卖青春抚慰过客；“男主人”与“女主人”是过失杀人的偷情拍档，有偷盗的恶习；大儿子是他们在绑架罪犯车上发现的儿童，本意不过是砸车窗偷财物； 小女儿是家暴受害者，阴差阳错被收养，本来是要培养成超市偷盗的小帮手……似乎这一家人都应该被管起来，教育起来。

但是，他们也真的是一群可爱的“家人”。奶奶感谢子女们的陪伴，熬过临终前独身的寂寞，不能生育的女主人在男孩女孩身上释放了母爱的天性。父亲一直渴望男孩叫自己爸爸，他没什么文化，只能教偷盗，也是没办法，要吃饭啊。

电影里提到了羁绊这个词，人与人的羁绊就是那么没道理，而看起来最有道理的血缘关系在故事里则显得最没道理。小女儿的生母在孩子走失后长达两个月不报警，巴不得甩掉负累，等小女儿回家后，目露凶光，显然一场家暴在所难免。大女儿的父母文质彬彬，冷漠到对大女儿的行踪只停留在想当然上……正如台词所说，一个女人生了孩子，理所当然成了母亲，但孩子真的愿意吗？作为独立的人，他们的勾连如果只有血缘是不够的，需要爱，需要生命里的映衬，就像夜空里的烟花，互相照耀碰撞但各有轨迹。

是枝裕和将希望放在了这群没有血缘关系的蝼蚁身上，哪怕初衷如此不堪，可他们却彼此滋生了家人般的眷念，这不就是对冷漠的亲属关系最无声的讽刺、抗议。

李安是笑里藏刀，是枝裕和是刀口上一抹带腥的蜂蜜，有回甘。浮萍般的人生啊，哪怕抓住了一瓣枝叶也是幸运的，好在，临时组建的家庭让这个八月成为温情的宝藏，这就是电影在造梦。