吴青峰《明日之子2》复出-“不想再 怡然自得 下去了”

晨报记者 徐宁

“大概是因为我的名气不够，没法给大家带来更多的观众点赞。”在《明日之子2》13强升级战中，吴青峰的独秀赛道差点全军覆没，他哭着对自己的“孩子们”（选手）道歉。

这和我们认识的吴青峰不同，以前的那个他，怼歌迷、怼记者，绪由心来、情由心评。

记得在香港演唱会上，他曾用严厉的语气对那些拍照的歌迷说：“门票只是让你看演唱会的，并不是让你拍照的。要求和规则卖票的时候就说清楚了，不愿意遵守的就慎重考虑不要来看演唱会了。”

记得在一次媒体采访中，有人问“你的创作灵感来自哪里”，吴青峰用恶作剧的口吻说，“你去我歌里感受一下……”

2016年，出道12年的苏打绿对外宣称“单飞不解散”，实则团员各自发展——游学、生子、钻研艺术。主唱吴青峰则在乐坛以“超级新人”的身份重新出发，发了新歌《Everybody Woohoo》，同时以“星推官”的身份亮相第二季《明日之子》。

在苏打绿时期，选秀节目是吴青峰绝对不会碰的，他总是与主流保持着安全的距离。但那些曾经的“刻意”，也为他今时的伤神埋下伏笔——相比“星推官”李宇春的沉着、华晨宇的老练，吴青峰显得有些无所适从：为难的时候，他会向李宇春投去求救的眼神；失落的时候，李宇春的肩膀成了他最好的归宿。

吴青峰的紧张不是演的，节目开播前，他在微博上分享自己的焦虑，以及当初接下这个节目的纠结。他的理由很简单，“我是一个从来不认为自己有什么可以帮助别人的人。”

过去，吴青峰很少以个人身份接受采访，日前，晨报记者在北京专访了吴青峰。他眉宇之间透着成熟，但不显得苍老；苏打绿的光环让他自带狂傲，但并不给人压力。

谈节目 做以前没有做过的事

新闻晨报：为什么会选《明日之子2》复出？

吴青峰：我觉得以前好像过得太怡然自得了，比如去年，我过了一年很舒适的生活，但身边的伙伴都在做以前没做过的事，感觉大家都在成长。我印象很深的是去波士顿找家凯，看到他上课的那个状态，真的很佩服他。三十多岁，突然跑去陌生国度当个学生，每天都有做不完的功课，每天都有他很害怕但必须做完的事情……别人这么努力，自己怎么可以这样（安逸）？我觉得我好像应该在这个时间去做以前没有做过的事情，所以今年都是让自己处在一个不太怡然自得的状态里。

新闻晨报：感觉你录制的时候很紧张。

吴青峰：对，尤其是第一集。我特别紧张的是，要站在很多陌生人面前，而且跟那些选手们超近的，还要在他们面前讲话。我比较习惯在大家面前唱歌，而不是讲话，包括以前像这样近距离的采访，我头十分钟都会蛮紧张的。

新闻晨报：节目里你对爱哭的曾育茗特别关照，为什么力挺这么“作”的男孩？

吴青峰：我觉得我选择的是音乐吧，他的词跟曲是真的好，而不是个性。他就是一个恣意妄为的孩子，老实说你了解他之后，会发现他就是一个这么真实的人，真实到他会告诉你，“我就是这么‘作’，但我很喜欢。”我们对他有误解，可能是节目剪辑的关系，我挺心疼他被误解的，其实他还有90%的东西大家都没有看到。

新闻晨报：这个孩子被群嘲时，你说你感同身受，为什么？

吴青峰：刚出来唱歌的时候，我知道自己的声音不是那种大家一听就会适应的声音，包括我自己。有很多不能理解的声音，还有一些很难听……难听到让我错愕这世间怎么有人会这样讲话！我记得特别清楚，我躺在床上，花了一个小时去消化那些嘲笑声……

新闻晨报：看到自己赛道票数最低的时候，你哭了，是怪自己人气不够么？

吴青峰：我担心会不会他们不喜欢我，就不投选手了。但我觉得这个赛制有它合理的地方，因为的确要看它的评价基准点是什么，它找的是“明日之子”，这个音乐性里面还是有偶像成分的，所以必须要经得起市场考验，那现场可能就是一个小市场吧。

谈个性 我不以温柔著称

新闻晨报：我记得在上海采访过你两次，你回答记者的提问都很敷衍，甚至会“攻击”对方。为什么？

吴青峰：因为我就喜欢纠正别人。比如苏打绿出道十年，记者问我说团名为什么叫“苏打绿”，那我就请他去搜索一下，又追加一句“其实你们读者真的不会想要知道这个问题”……我这样回答，听起来好像很尖锐嘛，就是你所谓的攻击性，但其实我也没有带着恶意。

新闻晨报：你对记者有抵触情绪么？

吴青峰：我其实并不抵触，只是文字没有表情，所以给人造成了误会。我看完很多报道，事后也会想：其实不管记者问很尖锐的问题，那也不过是大家在工作上面必须要做的事。在出道的前三五年，我跟台湾记者是针锋相对的，或者彼此是不谅解的，我觉得这个真的是一个磨合的过程，我现在可以设身处地为记者考虑，然后他们也比较清楚，其实我是真的不带恶意的。

新闻晨报：你是学中文的，有喜欢的诗人吗？

吴青峰：精神层面的话我喜欢的是陶渊明，文学层面我最喜欢苏东坡，诡辩层面我比较喜欢嵇康。嵇康比较像我的个性，就是一个啰里啰嗦还很爱呛别人的人，你们可以去研读一下他的《声无哀乐论》。

谈休团 顺着心走而已

新闻晨报：为什么会休团？

吴青峰：我觉得，人在同一个岗位上做同样的事情，几年后总会有要淡出的想法，或者是换个别的事情。我觉得我已经算很好的了，因为之前的十几年，90%我都在做自己想做的事，所以这也是我现在还想要继续做的原因。

新闻晨报：休团这段时间，你一点创作和唱歌的欲望都没有么？

吴青峰：我没有，过去的一年，我逼自己完全不要写东西，所以我一个字也没写，一个音符也没写。一开始有点强压那个欲望，因为它还是会冒出来嘛，我就先不去抓住那些东西，它要留下来就会留下来。

新闻晨报：你觉得你现在的状态跟休团前有什么不一样吗？

吴青峰：我没有去思考这个问题，就顺着我的心走。我现在就是想做以前没做过的事情，所以你们也不用问我理由，因为我就是想这样，为什么非要有理由？人生每一个瞬间都要理由吗？

新闻晨报：这次的新单曲一改过去词句旖旎曲调复杂的风格，你觉得大家会认可么？

吴青峰：既然已经做这么重要的决定，我应该做100%自己喜欢的音乐，不是去考虑大家喜不喜欢这个问题，因为我先说服自己才能够说服别人吧。与其说感觉我好像有自信，其实是因为我相信我的音乐。

新闻晨报：你现在对音乐的追求和理解有变化吗？

吴青峰：其实我没有去想这件事，我只是看到大家都在各自的生活里接受挑战，那我现在也想在音乐里试我以前没试过的。在“变”里面总有很多“不变”的原则和理由，只是大家听起来觉得你好像变了，但仔细想想，那个初衷，好像也没变……