动画电影《风语咒》热映中　中国风画面与感人母子情受好评-遵循纯粹东方美学，做中国特色动画

晨报记者 陆乙尔

从《大圣归来》《大鱼海棠》到《大护法》，每年暑期档似乎总有一两部引起热议的动画电影。今年暑期档已过半，观众们也终于迎来了一部亮眼的国产动画电影——那就是由陶虹监制、徐峥多次在微博上推荐的《风语咒》。

这部正在热映的动画电影目前在淘票票、猫眼两大平台的评分分别为9.1、9.2分，与票房一路飘红的《西虹市首富》齐平，豆瓣评分也达到了7.3分，可以说是2018年目前口碑最好的国产动画电影。对于走心感人的母子情、颇具韵致的中国风画面备受好评，该片导演刘阔在接受晨报记者采访时表示，他感到很开心，这也是他努力的方向，“我们要做的是符合中国人审美、有中国特色的动画。立足于本土，把我们自己的实力武装好，才有可能往外输出。”

背景“采用成熟的《侠岚》世界观是对观众负责”

《风语咒》讲述了双目失明的少年郎明凭借对风的领悟能力和正义感，在寻找母亲的路上“打怪升级”，并在四大凶兽之一“饕餮”重现人间涂炭生灵的时刻，练成秘术“风语咒”将其封印的故事。

单看这部电影的名字也许很多观众都不太熟悉，实际上它与“画江湖”系列动画师出同门，并选用了已经推出了六季、豆瓣均分都在7分以上的《侠岚》世界观作为背景。作为一手创造了“画江湖”世界的推手，刘阔的电影梦早在2012年推出《侠岚》第一季时便已萌芽，然而当时的环境不足以支撑起这个梦想。到了2016年，市场对于国产动画电影的接受度逐渐提高，他便着手开始了《风语咒》 的筹备，“《侠岚》 世界观的完整性以及它的整个体系都相对比较成熟，拿这样一个相对完整的框架作为背景来延伸出一部动画电影，这也是本着对观众负责的态度，而且也是对《侠岚》粉丝的一种回报吧。”

当然，刘阔清晰地认识到动画剧集和动画电影针对受众的差别，所以他在与编剧商讨时，要求故事既要保留粉丝熟悉的人物和设定，但也要让没看过剧集的观众能毫无困难地看懂电影，“我们尽量让观众看得不累，因为观众想看的还是一个能让人动情动心的故事。”

主角“英雄一定要有符合实际的缺点”

不少观众在观影过程中最大的感受就是影片有着浓郁的“江湖仙侠”气质，其中主角郎明从市井小混混到成长为拯救天下苍生的英雄，无疑体现了创作者心中的“侠道”。同时，看似嘻嘻哈哈实则心怀天下的男主人设，也让人想起了《仙剑奇侠传》中的“李逍遥”。

对此，刘阔坦言，他创作郎明这个人物的初衷是真实，“我不想要符号化的人物，这个英雄一定是要有缺点，而且缺点要符合实际，我也并没有刻意放大化。比如郎明会骗小孩，会去赌场，因为他身为一个从小没有父亲又瞎了的市井小儿就处在这种生活环境下，他要负担自己的生活。他首先要活着，然后才能成为英雄。”

在刘阔看来，只有塑造出真实生动的人物才能在遇到危险和变故时引发内心共鸣，成长后完成角色的升华。“郎明这样的，你说他是不是一个英雄？是英雄。是不是一个有距离感的英雄？不是，没有距离感。就是感觉很亲近，而且会为他祝福，会让人觉得他这样的人即便是老天爷也会眷顾。”

情感“中国情感表达是迂回的”

在英雄崛起的故事主线后，《风语咒》还包含了亲情、爱情两条情感线，燃点、笑点、泪点一应俱全。其中最触动观众的，无疑是郎明和梅姐的母子情。

影片开头，梅姐动不动就对郎明“暴力相向”，还利用儿子超常的听力出入赌场，为了多分一点钱就假哭卖惨，母子两人“兄弟”般的相处方式逗笑了很多人。但到了片子后半部分，在观众毫无防备的情况下，主创们却投下了一颗“催泪弹”。梅姐为了治好儿子的眼睛吃尽苦头，甚至踏上不惜牺牲性命也要逆天改命的道路，高潮时梅姐失踪之谜终于解开，而观众们红了眼圈，这种含蓄却炽热的母爱很容易让人共情。同时，主创们在片尾还特地加上了一条“谨以此片献给我们的父母，他们的守护犹如我们生命中灿烂的阳光”的字幕。

对于片中以行动代替言语的“东方式”母子情，刘阔解释道，影片的背景是古代，中国人一向的情感表达是迂回和深层次的，也是实际的。“母子情，父子情，骨肉情，我觉得说不说爱你并不重要，重要的是你需要我的时候，我就会为你付出一切，甚至是生命。这也是郎明母亲和郎明之间的表达。”在他看来，父母可能一辈子都不说爱，但关键时候他们用行动体现出来了，“这是独属于东方的情感，这是最深沉、人类最质朴的情感。”

风格“趋近于纯粹的东方美学”

寻找独属于中国动画的特色，这是这两年从业者和观众都热衷于讨论的议题。相较于很多“中西合璧”的国产动画电影，除了东方式的情感表达，《风语咒》 从制作班底到整体风格都是完全的“中国制造”。

据刘阔介绍，制作团队以“画江湖”班底为核心，联合百余家合作公司全部来自本土，“扑面而来的中国风”则是不少观众对《风语咒》的第一印象。基于曲线设计的人物凶兽、采用中国园林观布置的房屋建筑，随着郎明游历的脚步，观众被带入了一个古色古香的世界。同时，片中千万只罗刹在山谷狂奔、饕餮郎明终极对峙等大场面的视觉效果完成度都可圈可点，从静止到快速运动的场面处理得很流畅。

在刘阔心中，“中国特色”是他创作时始终坚持的标准，“我觉得第一要符合中国人的审美，第二要符合中国人的三观，接地气，然后使用中国团队，在我的定义里这才叫国漫。”在制作《风语咒》时，他也努力通过细节、对白和设计来贯彻这一坚持。

比如在建筑的美术风格上，无论是房屋还是道具，他都在极力追求纯正的东方美学。“我就想往纯粹了做，我不怕这个建筑脏，我也不怕它破，它破有东方断壁残垣那种残破美的感觉。”还有片中罗刹和饕餮上古凶兽的设定，无疑是从古籍中寻得的灵感，同时设计形象时也遵循了东方美学曲线设计的风格。“中国的文化喜欢迂回。举个例子，比如中国武术对比西方拳击，西方文化是比较直接的，拳击讲的是吃拳，两点之间最近的距离，以最快的速度用拳头来接触到你。而东方很多是曲线，比如太极。”因此基于曲线设计的罗刹和饕餮，观众能看到卷出来的獠牙代替了尖牙，还有卷起的胡子和身上曲线的花纹。“它绝对不是西方的龙，它一定是中国特有的生物。”