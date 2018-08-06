徐惠芬

上周，韩国政府官员证实，总统办公室的搬迁工作已经启动。如果进展顺利，韩国总统文在寅有望明年就从现在的青瓦台搬到光化门广场附近的政府大楼办公，成为首位“光化门总统”。

自韩国1948年建国以来，青瓦台就一直是韩国总统官邸，至今已70年。很多时候，媒体直接以青瓦台指代韩国政府，就像以白宫指代美国政府、以爱丽舍宫指代法国政府一样。青瓦台早已成了韩国最高权力的象征。

所以说，文在寅决定给总统府换地儿，可不是什么小事，以前的韩国总统都是老老实实“搬进搬出”青瓦台而已。不仅在韩国，放眼全球，这样的举动都属“罕见”，一般来说，各国领导人只有在面对灾害或战事时，才会搬离权威性的官方住所。

不过，这么大的事在韩国国内倒没引起什么大的争论，也没起什么大的波澜。有点让人意外，但细想，也在情理之中。

首先，随着“干政门”事件曝出，民众对朴槿惠的失望可想而知。不仅是朴槿惠，韩国历任总统的结局大多都不好，有些在卸任后，有些在任时，就被曝出这个污点或那个污点，自己被判刑或家人被判刑是常有的事，搞得韩国民众失望至极，有美国杂志甚至将韩国称为“失望共和国”。在此背景下，将总统府搬离一直所在的青瓦台，让韩国民众升起了一股希望，以后的总统可能是一副新风貌。

其次，文在寅也的确想通过搬总统府，开启一个“开放、透明、沟通”新时代。对比青瓦台，光化门所在位置更热闹、繁华，从光化门到市厅的这一段路，被视作是首尔的心脏，人群熙攘，总统府搬迁至此，有“在民众之中”的意思，不像青瓦台那样高高在上。青瓦台自成一体，办公文化是封闭、不透明的，而新总统府所在地是光化门广场附近一幢19层的办公大楼，结构四面开放。按文在寅的说法，新总统府方便他“亲近民众”，他可以“下班后去菜市场与民众聊天”。

再次，与青瓦台一样，光化门也是有相当历史的。青瓦台始建于高丽王朝，原为高丽王朝离宫，后成为朝鲜王朝景福宫的后园；光化门是景福宫的正门，是韩国人心目中的“国门”。所以，把总统府搬到光化门附近，也过得了“历史”这一关。

此外，文在寅竞选时就曾说过要搬总统府，这也让韩国民众少了份意外。说起来，光化门还是文在寅的一个“福地”。“干政门”曝光后，首尔市民就是在光化门广场举行大型烛光集会，敦促朴槿惠下台的。也正是由于朴槿惠下台，韩国大选才得以提前举行。后来在竞选期间，文在寅多次选择在光化门广场开展竞选造势活动，大选当天深夜，也是在光化门广场发表了胜选演说。

理由不少，但归根结底，正是韩国民众对改变的期待，才使得搬迁决定那么容易被接受。

现在，韩国总统府的搬迁工作已经开启，首位“光化门总统”也即将诞生。不过，要开启一个新时代，可不止搬搬总统府那么简单。