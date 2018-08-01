无人机携炸药飞向委内瑞拉总统-马杜罗出席庆祝活动时遭爆炸袭击，所幸无恙

惠晓霜（新华社专特稿）

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗4日躲过“无人驾驶飞机袭击”，指认委内瑞拉国内外势力合谋行刺。

“无人机袭击”

委内瑞拉4日在首都加拉加斯的玻利瓦尔大道举行国民警卫队组建81周年庆典，马杜罗在活动中发表讲话。

电视直播画面上，马杜罗正在讲话，画面突然抖动，马杜罗和他身后站立的文武官员看向天空。画面切换至街道上的阅兵方阵，数秒钟后，整齐的方阵阵型大乱，士兵们立刻疏散。

委内瑞拉新闻部长豪尔赫·罗德里格斯稍后发表电视直播讲话，说“多架”无人驾驶飞机搭载爆炸物，企图行刺马杜罗。

罗德里格斯说，7名国民警卫队人员受伤，马杜罗“安然无恙，正常履行职责，与党政军高级官员保持联络”。

委内瑞拉执政党统一社会主义党副主席迪奥斯达多·卡韦略在社交网站“推特”上发文，指认委内瑞拉右翼发动这次“恐怖袭击”。

名为“T恤衫战士”的组织在“推特”上发帖，称他们用两架无人机搭载炸药，试图刺杀马杜罗；但是，无人机遭政府军击落。“我们想揭示他们的脆弱性，”这家先前不为人知的组织写道，“我们今天没有成功，但（成功）只是时间问题。”

美联社则援引3名消防部门人员的话报道，庆典期间传出的爆炸声其实源于附近一座居民楼内煤气罐爆炸。

“国内外势力”

事件发生数小时后，马杜罗露面，对全国发表讲话，指认委内瑞拉反对派与哥伦比亚政府和“一些居住在美国”的人合谋行刺。

马杜罗说，“这是针对我的谋杀行动”，调查已经开始，“一些组织者”落网，刺杀者来自委内瑞拉“右翼势力”、哥伦比亚和美国。行刺的“一些组织者住在美国，住在佛罗里达州，”他说，“我希望（美国）唐纳德·特朗普总统打击这些恐怖主义团伙”。

哥伦比亚政府一名不愿公开姓名的高级官员向法新社记者否认哥伦比亚政府参与行刺； 美国政府没有立即回应马杜罗的说法。

委内瑞拉今年5月举行总统选举，马杜罗赢得连任，但选举遭委内瑞拉反对党联盟抵制，美国、哥伦比亚等不少拉丁美洲国家不承认选举结果。

马杜罗政府多次指认国内反对派和美国政府企图策动政变。美国总统特朗普去年8月公开发出动武威胁。美联社今年7月初报道，特朗普去年不仅是口头威胁，实际上与白宫幕僚和3名拉美国家领导人讨论过对马杜罗政府动武，遭到反对。