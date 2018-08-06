在优酷App花20元购买联通畅视包-“免流”状态下载电影，手机欠费826元

晨报记者 佟继萍

陈女士在优酷App花20元购买了一个月的联通畅视包。按照使用说明，她当月在优酷下载的所用流量应是免费的。可当晚她下载了5部电影，第二天手机就因欠费826元被停机了。

这是怎么回事呢? 陈女士分别跟联通和优酷反映了此事，但双方都把责任推给对方。

第二天一早手机就停机了

6月7日，陈女士在优酷App花20元购买了一个月的联通畅视包。当晚她在免流状态下，开启了5部电影的缓存，大约需要7-8G流量。结果，第二天一早发现手机被停机了。

陈女士致电联通，查询话费后得知，不仅手机每月76元套餐包含的流量全部用光，还欠费826元。资费标准是，1个G流量约合60元。

平时，遇到需要较多流量的情况，陈女士都是习惯到联通购买“当日流量包”，价格大概在5元1个G、10元2个G的样子。“这个流量资费标准太高了，我购买的优惠流量包怎么没用啊？”陈女士很疑惑。

联通客服告知陈女士，她手机一个月的流量上限是15个G，当天已超过上限。在陈女士的要求下，陈女士的手机终于恢复了正常使用。

陈女士纳闷的是，联通畅视包在宣传中声称流量无上限，怎么会因为超出上限被停机呢？陈女士随后被告知，联通后台并未查询到她购买的联通畅视包，因为她是在优酷平台购买的，具体要问优酷。

“我确认购买过流量包，且流量包可正常使用。”陈女士用手机打开优酷App，页面有一行小字，提示“您正在使用‘联通无限畅视’免流服务”。缓存中，有她下载好的几部电影，还有正在下载的电影，也能清楚看到“免流量缓存”的提示。

随后，陈女士向优酷客服反映了该问题，对方称需要1-5天反馈。6月18日，优酷客服致电陈女士，让她找联通解决，因为她订购的“联通畅视包”是联通公司的产品。

为何收取额外流量费用

记者查看优酷App首页的免流量专区后，发现陈女士反映的“联通畅视包”还在线销售，文字说明显示“在优酷客户端内，3G/4G网络下观看视频和直播、下载视频定向流量全免”。

记者进一步点击进入“联通无线畅视免流套餐”购买页面，“3G/4G 流量随便用，随时随地看视频”的广告语很有吸引力。该套餐原价60元/月，现优惠价20元/月，并且“开通立即生效，退订次月生效”，输入手机号和验证码即可开通。

细看套餐说明，“开通后24小时内立即生效，开通和退订均以接收短信为准，如未接收到请咨询10010。”

据陈女士反映，“开通后收到了短信，以为没有用，就删掉了。”

免流说明规定：“3G/4G网络下观看视频/缓存/直播优酷视频不再收取额外流量费用，第三方视频、来疯直播不在免流量范围内，具体以页面内联通免流提示标识为准。”

虽然宣传说流量“随便用”，但记者注意到，该套餐还是有流量上限的。免流说明规定：“本产品的流量额度最高可使用到每月上网流量封顶值，且与其他上网功能产生的流量共享封顶值。用户号码的封顶值与其使用的套餐有关，具体咨询10010。如封顶值40GB，其他应用产生5GB，本产品最多可使用35GB。”

假设如陈女士所述，开通了“联通无线畅视免流套餐”，并收到短信，出现提示文字，就意味着套餐已经生效，为什么还会收取额外的流量费用呢？

[联通回应]

客户未激活套餐

客户质疑：未激活为何优酷 出现“免流缓存”提示文字

近日，联通上海公司回复记者称，经查，陈女士申请开通了“联通无线畅视免流套餐”，但没有看到并操作“激活”，所以没有按照套餐收费，而收取了套餐外的流量费。按照“流量放心用”的收费标准，60元1G,共消费流量费826元。

对方表示，联通客服已经与陈女士解释清楚了，考虑到她对该项业务不是很了解，联通对其超出的826元流量费做了一次性减免。因为这笔费用是在下月出账，届时会有专人处理。

如果后续陈女士想继续使用“联通无线畅视免流套餐”业务，重新激活使用就可以了。不需要继续使用的话，也可以及时退订，以免下个月系统自动收取20元的包月费。

此外，除了阿里宝卡持卡人不需激活操作外，其他客户都需要操作激活。激活操作方法也很简单。申请开通后会收到验证码，重新输入手机号码和验证码，即可完成立即激活及开通的操作。

对于联通的处理方案，陈女士表示满意，但不太赞同联通方面的解释。

“在套餐申请页面，输入手机号码、验证码就激活了，联通所谓‘未激活’好像不成立。”她质疑，“假设如联通所说，我是差一步未激活，为何优酷平台出现‘免流缓存’ 的提示文字？这似乎是一个bug，联通和优酷都无法拿出合理解释，希望两方面尽快解决，以免更多用户中招。”