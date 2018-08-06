崧泽高架西延伸段将成“西大门”新通道-18公里路段将给沪青平公路“透透气”

晨报记者 钟晖

目前的青浦区是上海唯一连接江苏，浙江两省的郊区，是上海的“西大门”，其东侧紧靠虹桥商务区。未来，青浦区与虹桥枢纽之间，将建成一条长度达18公里的崧泽高架西延伸段，该项目已被列入市重大工程。这条东西向通道一旦建成，可以让持续繁忙的沪青平公路“透透气”。远期它还能与G15和G1501立交实现互通。



将建设一座双层桥

据市城市建设设计研究总院设计者披露，崧泽高架西延伸工程起点位于青浦西侧的漕盈路，东至崧泽高架路G15立交以东收费站，长度约18公里。其中，高架道路为快速路，设计速度每小时80公里，设双向6车道；地面道路为主干路，设计速度每小时50公里，设双向6快2慢车道。设计者还特别考虑到市民步行和骑自行车的通行，将设置一座双层桥，上层通行机动车，下层特设非机动车道和人行道。

自浦东大发展后，上海需要一个完繁的西部战略。眼下虹桥枢纽的高铁，城际铁路、机场功能已全部启用，虹桥成为新的城市中心点，嘉定、松江、青浦成为虹桥城市功能的组成部分。不过，目前的虹桥商务区对外快速道路容量有限，快速集散能力不足与便捷联系程度不够，建立虹桥商务区对外快速便捷的交通新设施，可以进一步提高虹桥商务区对外交通的服务能力，完善上海市西部地区路网，均衡市域骨干交通道路分布。因此，建设崧泽高架快速路西延伸工程可谓恰逢其时。

目前，青浦区对外道路交通主要依赖沪青平公路和G50沪渝高速。青浦区至中心城方向的交通量占沪青平通道交通量的55％，沪青平通道的交通拥挤度在0.8－1.6之间，可见交通压力之大。据预测，2020年青浦对外交通出行量将增加约20％，中心城和虹桥商务区是青浦区对外出行的主要方向，届时沪青平通道交通拥挤程度将进一步增加。而崧泽高架快速路西延伸工程的建设对于缓解沪青平通道的交通压力也十分有利。

设置7对上下匝道

据设计者披露，崧泽高架西延伸快速路全线由西向东依次经过胜利路、东大盈港、外青松公路、G1501、油墩港、山周公路、老通波塘、赵重公路、嘉松中路、新通波塘、G15等主要道路及河道，沿线共设置G1501、G15两座互通立交。其中G1501立交为远期方案，近期预留立交建设条件。

此外，工程在外青松公路东侧、崧华路西侧、赵重公路东侧、嘉松中路两侧、徐乐路东侧、华徐公路西侧设置7对上下匝道。全线含有全封闭全立交的快速系统和沟通区域路网的地方道路系统两大部分。其中的高架道路为城市快速路，是上海市高快速路系统的组成部分，服务上海西部地区，也是大虹桥地区对外快速系统的组成部分，是西向主通道之一，将成为青浦新城与虹桥枢纽的快速“纽带”，具有缓解G50、G318入城段交通压力的功能，也是青浦新城与上海市中心城之间联系的快速通道。

该项工程中的高架道路的服务对象为中长距离交通；G15高速公路以西为客货混行，G15以东为客运交通。地面道路的服务对象为中短距离交通，客货混行。未来，崧泽高架快速路建成后可缓解西部地区交通压力，并增强近沪地区与上海市区的联系。