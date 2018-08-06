听信“驾考包过” 5300元打了水漂

晨报记者 黄慧青 通讯员 张宇华

很多人都想去考驾照，但是对于一些人来说，学车考驾照是一件非常难的事情。于是，有的人就开始想方设法通过各种“捷径”以取得驾照，这样就给一些犯罪分子带来了可乘之机。

“交了学费考试包过”

在奉贤南桥某饭店的服务员小婷（化名）在上班时通过别人认识了一个客人“老陈”（化名）。二人聊天时，老陈问起小婷是否有驾照，还告诉小婷说他哥哥是浦东新区某大型驾校的负责人，他跟他哥哥说一声，什么考试都能通过，只要缴纳5300元的学车费，到时候通过考试了请他吃顿饭就可以了。结果，钱交了拿驾照遥遥无期。

在南桥某广场，小婷将5300元的学车费用直接交给了老陈。收下钱的老陈还告诉小婷，下个星期就可以直接报名、参加体检，之后还会再给一本学车的书。

原以为没问题的小婷回家后一等再等，发现“驾考包过”的事居然没了音讯。多次联系老陈，对方也不停地以各种理由搪塞，一会儿说体检医生不在，一会儿说有几个学员没通过考试暂时还不能给小婷安排，一直拖了两个月都没有学成车。

忍无可忍的小婷发短信给老陈说自己不想学车了，让他把钱退还给自己，老陈表面答应，并让小婷把卡号发给他，可小婷将卡号发过去后，他始终没有把钱还给她。小婷感觉自己上当了可能遇到了骗子，就到派出所报了案。

犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪

奉贤警方接到报警后立即展开调查，于2018年6月在奉贤南桥某体育中心附近将犯罪嫌疑人老陈抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人老陈对自己诈骗的犯罪事实供认不讳。原来，老陈谎称其可以托人让被害人顺利通过驾照考试，从被害人处骗取现金人民币5300元，后用各种理由拖延，违法所得也被其用于挥霍。

犯罪嫌疑人老陈的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。近日，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十九条、第八十八条之规定，上海市奉贤区人民检察院对其批准逮捕。