上海市农业科学院园艺研究所品种研究室主任顾卫红：育成推出12个西瓜新品种-大家都叫她“西瓜妈妈”

晨报记者 何雅君

炎炎夏日里，吃西瓜是消暑解渴的好办法。而在果品市场上，一些有特色的西瓜品种也赢得了市民的青睐：果肉红黄互嵌的“双色冰淇淋”西瓜因其颜色特殊，成为了“网红”；外形口感酷似“8424”的“申抗988”，占领了大量市场份额……据悉，这些品种的诞生和推广，都与农业专家顾卫红密切相关。自1988年以来，顾卫红成功育成推出了12个满足不同市场需求的西瓜新品种，因此被大家称为“西瓜妈妈”。

有心培育更多蔬果，研究生自愿踏进农门

顾卫红是上海市农业科学院园艺研究所品种研究室的主任。年少时视蔬果为“生命之宝”的执念，引出了她与西瓜和农业科学的缘分。“我是江苏南通人，但从小随父母在新疆长大。小时候，那里种蔬菜水果少，想要吃到西瓜是很难的。寒暑假回到江苏老家，发现情况也差不多，生病了凭‘条子’才能买到西瓜。”怀着培育更多蔬果的希望，高考时，成绩优异的她特意填报了西北农学院（现名西北农林科技大学）的蔬菜专业，并被录取，一直读到硕士研究生毕业。

1988年，顾卫红被分配到上海市农科院工作，西瓜育种研究成了她的一项重要事业。西瓜的生长需要温度较高、日照充足、空气干燥、昼夜温差大的气候和结构疏松、排灌方便的土壤条件，上海的气候土壤条件并不符合要求。为了保障西瓜新品种良种的供应，新品种的繁种基地都设在大西北和东北的偏远农村，那里交通、生活和治安条件都非常差。顾卫红在工作中还经常碰到意外情况，比如自然灾害、繁育的种瓜被盗、土地被征……面对困难，她也曾感到委屈、艰难，但还是默默地熬了下来，直到育种工作取得成功，并辐射带动偏远地区的农民致富。

“双色冰淇淋”变网红，二十年育成“申抗988”

西瓜新品种的选育和推广需要时间。1998年，顾卫红成功选育了一种西瓜，因其瓤色粉红和奶黄相间，被命名为“双色冰淇淋”，1999-2000年曾在上海及周边市场热销。然而，由于行业专家质疑其性状不一致，不能称为一个新品种，“双色冰淇淋”的推广计划被迫搁浅，品种被雪藏。2006年，浙江一家农业合作社主动联系顾卫红，买下了“双色冰淇淋”的全国经销权，该品种得以重见天日。随后，顾卫红潜心研究了该品种的配套栽培技术，挖掘出其高品质特性，使产品卖出了200元一个的国内西瓜产品天价，一时间成了网红西瓜。

西瓜市场上有一种抗病又好吃的“申抗988”，顾卫红及其研究团队花了二十年才将其育成。靠着瓜农间的口碑相传，该品种现已覆盖全国西瓜种植面积的10%。对瓜农来说，“申抗988”栽培省心、成本低、稳收益，甚至不怕南方连续的高温暴雨天气。由于外观、瓤色和口感酷似8424，销量可观。

放弃出国放弃读博，三十年付出终有回报

顾卫红的领导、同事告诉记者，为了坚持西瓜育种事业，顾卫红放弃了很多常人难以割舍的机会。上世纪90年代“出国潮”兴起时，顾卫红的爱人去了美国工作，她也通过了托福和GRE考试，有机会到当地工作定居。但因放不下研究中的“双色冰淇淋”，她放弃了这一机会。1999年，单位组织职工报考浙大博士，顾卫红获得了录取资格，却放弃了就读，原因是“双色冰淇淋”的推广还面临很多问题，她不忍中途离开。她还当过园艺研究所的党支部副书记，但因工作忙不过来，后来又放弃了。她说：“一个人要想成就一项事业，不可避免地要放弃很多别的机会，但我不后悔。”

今年七月下旬，顾卫红又一次飞往万里之外的新疆，开展西瓜育种工作。据市农科院介绍，顾卫红的事业今年又有新的收获——由她主持育成的“申抗988”西瓜以800万元品种权价成功转让，创造了国内大宗瓜菜单一品种之品种全转让价的最高纪录，也创造了显著的经济效益和社会效益。