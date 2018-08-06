浪奔浪流，《收获》不惑

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从1990年代开始，市场经济大潮冲击着社会生活的方方面面，人们一方面拥有了更为丰富多元的休闲娱乐方式，文学不再像1980年代那样动辄就能享受到全民瞩目的待遇。

程永新说：“我们回过头去看，文学最辉煌的年代，恰恰是人们文化生活贫瘠、信息闭塞的年代，这使得文学承担了很多本该不由它承担的社会功能。现在人们获取信息的渠道太多了，文学的地位是有所降低，但我认为它在人们心中的分量还是很重的。如果我们这个社会还在关注灵魂，关注成长，文学就不会没有一席之地。”

1988年

大文化散文成新热点

向老托尔斯泰学习，我也提倡“讲真话”。我说得明明白白：安徒生童话里的小孩分明看见皇帝陛下“什么衣服也没有穿”，就老老实实地讲了出来。我说的“讲真话”就是这样简单，这里并没有高深的学问。

——巴金《向老托尔斯泰学习》，载《收获》1992年第1期

在先锋文学之后，《收获》积极开拓散文专栏，并呈现出了“学者散文”、“大文化散文”的新形态。1990年代中国散文的流行，可以说是从《收获》发酵的。从1988年开始，余秋雨先后在《收获》开设“文化苦旅”“山居笔记”“霜天话语”专栏。

另一位作者李辉，1994年第1期开设“沧桑看云”专栏，一直到1996年第6期，连写18期，其中写瞿秋白的《秋白茫茫》，写冯雪峰的《凝望雪峰》等，将读者熟悉的历史人物与详实的史料相结合，凸显大时代背景下的人物性格和命运走向，受到读者喜爱。李辉另一引起广泛关注的专栏“封面中国”，从美国《时代》杂志封面上与中国有关的人物伸发开去，总共30篇文章，历时5年，堪称一项浩大而极具意义的工程。

《收获》著名的散文专栏，还有阿城“常识与通识”、余华“边走边看”，以及众多名家撰稿的“百年上海”“河汉遥寄”“尘土京华梦”“亲历历史”“好说歹说”等。2000年全年，《收获》推出备受瞩目的“走近鲁迅”专栏，从历史和当代两种视角，让读者重新认识鲁迅其人。

从1989年第2期起，《收获》推出长达数年的“人生采访”专栏。专栏分两部分，第一部分是请名家“且说说我自己”，第二部分是他人眼中的名家——当然，这个撰稿的“他人”往往也已经是名家。“人生采访”专栏为读者留下了众多当代文学名家难得的心声，钱谷融、施蛰存、贾植芳、曹禺、巴金、沙汀、王元化、徐中玉等都欣然提笔。

除了巴老提倡的“讲真话”，贾植芳在《且说说我自己》的“命题作文”最后写道：“生命的历程，对我来说，也就是我努力塑造自己的生活性格和做人品格的过程。我生平最大的收获，就是把‘人’这个字写得还比较端正。”至今读来，仍觉铿锵有力。

2000年第1期《收获》的“人生采访”专栏，金庸交出自传体小说《月云》，这是金庸1972年封笔多年之后难得的出手。

作为许多专栏责任编辑的钟红明说，从1990年代开始，市场经济大潮冲击着社会生活的方方面面，人们一方面拥有了更为丰富多元的休闲娱乐方式，文学不再像1980年代那样动辄就能享受到全民瞩目的待遇；另一方面，因为外部冲击，人们又需要从传统文化、从历史深处汲取养分，“在所谓‘大文化散文’背后，是对历史和文化重新的、个性化的关照和打量。这种对个性化的需求愈演愈烈，一直延续至今。”

1990年至今

中国当代文学的“半壁江山”

……又作了一次修改。感觉就像是一个老财迷，发现自己的钱袋里竟有这么多假币，扔了心疼，不扔又不行。删改到现在这样，觉得实在是不能再删改了，再删改老财迷的钱袋里就空了。我反复地看，眼花头疼，相信无论如何不会再有什么问题了。

——史铁生 其首部长篇《务虚笔记》载《收获》1996年第1期1990年代，《收获》 的发行量从1980年代中期最高的100多万册，骤降到了10万册，再加上全球性的纸价飞涨，《收获》一度面临经营困境。

程永新直言，《收获》也曾想过做高档文具或汽车广告，这个想法提到巴金那里，被郑重驳回，“老巴金的意思就是，如果要做广告，要满足客户的要求，编辑部就很难保持独立。再说，我们还没到过不下去的时候嘛。”

《收获》以对文学纯粹性的坚守，获得了作者和读者的大力支持。1995年，已故作家史铁生完成个人第一部长篇《务虚笔记》，交给《收获》发表。而当时云南的文学期刊《大家》因为获得企业赞助，每年有个“红河小说”奖，奖金10万元，这在当时是非常可观的数字。《大家》主编李巍听到史铁生有这样一部长篇，认为这个奖颁给史铁生比较合适。李巍专程从云南飞到上海，希望《收获》和程永新能够“让贤”。《收获》编辑部考虑到史铁生的身体条件和医疗费用，而《收获》本身的稿费有限，就与史铁生商量，愿意为作家着想，尊重他的选择。但史铁生态度非常坚决，只要《收获》愿意要这部作品，他宁可不要那10万块钱。《务虚笔记》在《收获》1996年第1期发表。

近年来能够引起全民争议的作品越来越少，这是否算是严肃文学“唱衰”的一种佐证？程永新显然不同意这种论断。“我们回过头去看，文学最辉煌的年代，恰恰是人们文化生活贫瘠、信息闭塞的年代，这使得文学承担了很多本该不由它承担的社会功能。现在人们获取信息的渠道太多了，文学的地位是有所降低，但我认为它在人们心中的分量还是很重的。如果我们这个社会还在关注灵魂，关注成长，文学就不会没有一席之地。”

文学不再万众瞩目，但《收获》依然静水流深。2001年，编辑部创办《收获》长篇增刊，第二年开始每年两本，并从2017年起改为四卷；2013年，编辑部开通“收获”微信公号，粉丝至今已接近20万；2017年，《收获》开通网站，写作者可以在线投稿——这些都使得这本老牌文学期刊，面向年轻读者，呈现出更多、更平易近人的面孔。

采写：特级首席记者 孙立梅 摄影：首席记者 杨眉 视觉：潘文健 统筹：张源 吴飞