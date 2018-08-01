浪奔浪流，《收获》不惑-“中国当代文学简写本”，也是中国当代社会的简写本

副主编钟红明说，《收获》 编辑部曾经做过一个策划案：从每年刊载的作品当中，选出最具代表性的一部，然后结集推出。这是另一种《收获》编年史，目的是从文学和社会的视角，来反映一个时代的演变过程。

但是这个策划最终没有完成。其中一个重要原因就是，有代表性的作品实在太多，实在无法“一网打尽”。

所以，当我们试图勾勒 《收获》1978-2018这四十年的历程时，我们很清楚地知道，我们能够呈现的，只是其中的一小部分，这是一个太简写的简写本。

但这部分，面向每个普通的读者，面向你我共同的记忆。

我们的父辈，我们自己，都曾从这条路上走来。

1979年

“大墙”突破题材禁区

文稿寄出之前，临汾文联看过此稿的友人，就曾关爱地提示过我：“血色监狱故事太扎眼了，劝你不要寄给文学杂志，以免招来是非。”我虽然十分理解友人的好心，但性格决定了我还是走进邮局，将其寄往上海《收获》。

——从维熙 其中篇 《大墙下的红玉兰》 载 《收获》1979年第2期

1978年改革开放的号角吹响之后，重新复刊的《收获》立刻把握住了时代脉搏。复刊第1期收录了周而复《上海的早晨》（第三部）、陈白尘《大风歌》等名家名作，特别显眼的是当时大热的“伤痕文学”作家刘心武最新短篇《等待决定》。

第1期只是初试啼声，1979年第2期因为刊载从维熙 《大墙下的红玉兰》（中篇），直接将复刊不久的 《收获》推到了舆论的风口浪尖。

1957年被错划为右派、经历了20余年劳改劳教生活的从维熙，则首次将实实在在的牢狱生活和血色杀戮呈现给读者，这也是新中国第一部描写监狱的文学样本。

从维熙后来回忆说，《大墙下的红玉兰》完成之后，就被朋友善意提醒可能会“招来是非”，但出于对巴金的信任，他还是寄给了上海《收获》。1978年底，从维熙收到编辑部来信，告知将于第2期发表，“事后得知，敢于拍板将其发表问世的，就是巴金老人。”

《大墙下的红玉兰》 以突破“禁区”的勇气，开辟了新时期文学创作的新领域，并成为新时期中篇小说崛起的开端。

刊载于1980年第1期的《犯人李铜钟的故事》，同样也曾引起轩然大波。名不见经传的张一弓基于对巴金和《收获》的信任，将这部饱含热泪的稿件投稿到上海，不到二十天就收到确认回信。二十多年之后，张一弓才得知当年的幕后故事，“有关部门不同意发表我的这篇小说，但巴金先生拍板，要发表这篇文章，后来还获得全国首届中篇小说奖。”

在那个思想禁锢的坚冰尚未完全打破、人们普遍感觉“摸不准风向”、惧怕各种“运动”可能卷土重来的年代，《收获》 以对文学品格的坚持，为一个波澜壮阔的新时代的到来鸣锣开道，迅速成为中国最受瞩目的文学期刊。

1982年

“人生”的两难抉择

今天想起来很可笑，当年却是胆战心惊，在风云诡谲中不知何时又陷入灭顶之灾。与我“共患难”的当然还有《收获》同仁，如果“运动”再来一次，《收获》的编辑一个也逃不掉，连锅端了。

——张贤亮 其作品 《男人的一半是女人》 载 《收获》1985年第5期

1980年代初期的文学写作当中，有相当一部分是反映知识分子生活的。路遥《人生》（1982年第3期）一出就引发争议，到了张贤亮《男人的一半是女人》（1985年第5期），《收获》再次成为众矢之的。

《人生》中，高中毕业生高加林与农村姑娘巧珍相爱，却为了回城机会，转投城市姑娘黄亚萍的怀抱。高加林如同一个当代“陈世美”，遭到众多读者的控诉，而这正是作家路遥想看到的结果。

《人生》 奠定了路遥在中国文坛的地位，也激励了年轻人去重新思考“人生”。钟红明分析说，1980年代之所以成为文学的黄金年代，是因为之前很多没有被注意、没有被反映的“冰山之下的东西”，在文学中有了非常多样化的表现。“有些作品今天看来非常一般，只能放在文学史的范围，去了解它当时为什么受到那么大的关注。但有些作品确实具有长期阅读的意义，像《人生》，它所扎根的土壤在当今中国还存在着，比如从乡土社会到城市社会，一个人想往上爬的欲望与现实制约之间的矛盾，《平凡的世界》也延续了这个主题。路遥作品这几年的销量很高，因为读者还是会有共鸣。”

《男人的一半是女人》引起比《人生》更大的争议。整个年轻岁月都在劳改营度过的章永璘，直到39岁才遇到生命中的第一个女人黄香久，但长年受压迫的经历，使自卑的他无法进行夫妻生活。直到一次抢险，章永璘以勇敢举动获得人们认可，也重新找回男人的尊严。但这时，他无法原谅妻子曾经的背叛，只能选择离婚。

程永新回忆，小说发表之后，激起了很多女作家不满，认为太不尊重女性。“这些声音传到了冰心耳朵里，她就打电话给巴金说，你要管一管《收获》了。巴金非常重视，看完小说之后，他给李小林讲了个人意见。大概意思是说小说确实有点‘黄’，但写

得确实好，可发，我很清楚记得那个

‘黄’字是打了引号的。”

1985年

内地重读张爱玲

忽然有一天翻上海的《收获》杂志，见到《倾城之恋》，读后纳闷了好几天，心想上海真是藏龙卧虎之地，这“张爱玲”不知是躲在哪个里弄工厂的高手，偶然投的一篇就如此惊人。心下惭愧自己当年刚发了一篇小说，这张爱玲不知如何冷笑呢。

——阿城 《闲话闲说》，张爱玲《倾城之恋》 载 《收获》1985年第3期

翻阅《收获》历年来的刊载目录，是一个不断令人惊叹的过程。比如《收获》1979年第5期就对台湾文坛做了介绍，选载聂华苓 《台北一阁楼》、於梨华《傅家的儿女们》两部长篇，以及白先勇的短篇《游园惊梦》。在当时的时局之下，《收获》是最早介绍台湾作家作品的文学期刊之一。

周立民告诉晨报记者，1978年之后，港台地区包括海外的华文作家，纷纷来到内地进行交流，他们想要拜访的第一个作家，往往就是巴金。

1984年，邓小平提出“一国两制”的伟大构想，又进一步增加了文化交流的可能性和必要性。这一时期的《收获》，也成了内地读者得以一窥港台及海外华文文学的窗口。

虽然生于上海成名于上海，但在内地长时间的封闭之后，张爱玲的名字并不为广大读者尤其是年轻读者所知，张爱玲被阿城认为“不知是躲在哪个里弄工厂的高手”，不足为奇。1979年，夏志清《中国现代小说史》（1961年出英文版）中文版在香港出版，夏志清对张爱玲的推崇引起了小范围学者的注意。1985年《收获》第3期首次开辟“文苑纵横”专栏，由评论家主持，第一个推出的就是张爱玲《倾城之恋》以及柯灵《遥寄张爱玲》。

在“文苑纵横”之后的“朝花夕拾”专栏，从1986年到1990年，连续介绍境外华文作家的创作李昂、三毛、张大春、朱天文、吴念真等多位境外作家的作品被介绍进来。《收获》1987年第4期刊登三毛的 《星石》时，内地的琼瑶三毛热还没有开始，可谓得风气之先。

周立民特别提到，有一次台湾作家李昂到巴金故居参观，指着巴老的照片对众人说了一句，她今天能够站在这里，想一想跟这位老人家还是大有关系的。

1987年

先锋作家集体亮相

我有超过大概四分之三的小说，都是发表在这本杂志（指《收获》）上的。两个原因，一个是浪漫主义原因，《收获》在我心目中是中国最好的杂志，绝对没有任何杂志能与它相提并论。还有一个原因，很多小说，在那个时代，别的杂志根本就不可能发表。

——余华 作品《四月三日事件》载《收获》1987年第5期

在“反思”、“伤痕”文学风靡几年之后，随着改革开放带来的整个社会生活、精神面貌的变化，1980年代中期，中国文学迎来一波自发的“改革”：撇除时代背景加在文学身上的“革命说”和“意义说”，回归文学和人本身，探索更具时代感、更个性化的表现手法。

也正是在这一时期，越来越多翻译小说开始进入内地。卡夫卡、马尔克斯、米兰·昆德拉等的作品，都提供了世界现代文学多元表达的丰富经验。莫言曾向媒体提及自己获悉马尔克斯去世的消息时，“我想起了上世纪80年代中国作家几乎是集体阅读《百年孤独》 的情景”，“我必须承认，在创建我的文学领地 ‘高密东北乡’的过程中，美国的威廉·福克纳和哥伦比亚的加西亚·马尔克斯给了我重要启发。”

《收获》 敏锐地注意到了这一潮流。继零散刊载马原、苏童、莫言等人的作品之后，1987年第5期、第6期，由程永新组稿，推出集结马原、洪峰、余华、苏童、格非、王朔等作品的年轻作家专号，即后来的“先锋专号”。

1987年第6期是《收获》创刊三十周年纪念号，把如此重要的平台让给先锋专号，可见《收获》对青年作家的重视。作家余华因凭借《四月三日事件》《一九八六年》 连续两期入选，从此声名大噪。在第6期刊载的《顽主》，是王朔的代表作之一。

1988年第6期《收获》继续推青年专号，这种做法在文坛引起极大轰动。程永新回忆说，当年很多人都在议论《收获》到底要干什么，“编辑部感受到了这种压力”。但这种压力并没有被传达到作者那里去。王朔曾提到 《收获》编辑部的作风——“反正我的稿子寄去了，《收获》 它不是来信说让你加个光明的尾巴”，“到《收获》时，我才开始感到一种写作的自由的快乐。”王朔的 《动物凶猛》《你不是一个俗人》《我是你爸爸》后来都选择在《收获》发表。

在今天看来，“先锋专号”无意中也促成了文坛新生代的集体亮相，几代作家从此在这个平台上同台竞技。莫言、余华、苏童等人，已经成为今日中国文坛的中坚力量。

这种对新的文学样式和审美趣味的探索，也影响到了第五代导演群体。这些改革开放之后进入电影院校、看着文学期刊读完大学的电影工作者，纷纷从文学中汲取灵感。张军钊《一个和八个》改编自郭小川长诗，张艺谋端出了莫言原著的 《红高粱》和苏童原著的《大红灯笼高高挂》，米家山改编了王朔的《顽主》，姜文最早也是从《收获》上看到王朔的《动物凶猛》，拿来改编成自己的导演成名作《阳光灿烂的日子》。

（下转A6版）

采写：特级首席记者 孙立梅

摄影：首席记者 杨眉

视觉：潘文健

统筹：张源 吴飞