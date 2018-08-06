《收获》：执拗四十年的坚持

在《收获》编辑部那间堆满了杂志、文稿、校样，有一点老楼在夏天里特有的霉味的办公室里，主编程永新正在跟同事讨论一件工作上的事情。看到我们进门，他指了指门口那摞最新一期的《收获》，让我们边看边等。

翻开目录，就看到熟悉的黄永玉，以及很长时间没在《收获》上发表作品的女作家皮皮的名字。

坐下来采访，第一个问题就是读者非常好奇的：“无愁河”还要继续连载啊？

程永新笑笑：是啊，老先生还在一直写嘛。听说他现在画画都少了，但每两个月两三万字的连载，从来不带少的。都94岁了，像他这种写作，在全世界范围内，都算得上是一种“行为艺术”了。

执拗的坚持顶住种种压力

巴金故居常务副馆长、巴金研究会常务副会长周立民，将这种“作者马拉松般的创作，杂志执拗地陪跑”概括为“执拗的坚持”，认为这正是《收获》最为鲜明的个性，也是老主编巴金个性的延伸和传承。

《收获》 杂志创刊于1957年，是新中国最早创办的大型文学刊物，主编是巴金和靳以。1960年7月，因三年自然灾害停刊。1964年1月，《收获》 复刊，1966年5月再度停刊。1978年7月，《收获》筹备复刊，并于1979年1月26日再度出版，主编依然是巴金。

1970年代末，在其他行业还百废待兴之际，一批拥有时代敏感度和社会责任感的作家，通过手中的笔，率先发出解放思想、拨乱反正的呼声。《收获》，以对文学高度的鉴赏能力，对时代敏锐的判断能力，对人性深刻的洞察能力，以“执拗的坚持”，顶住种种压力，刊载了一系列在当时的文坛乃至整个中国社会引起“轩然大波”的作品，为普通老百姓禁锢长达十年的精神世界，打开了一扇窗。

程永新说，从1970年代末开始，贯穿整个1980年代，人们获取信息和休闲娱乐的渠道极其有限，因此，作家、文学，充当了整个时代的思考者、扛旗者、批判者的角色，他们是走在时代前面的一群。

曾任《人民文学》编辑的朱伟，在今年出版的《重读八十年代》一书中，描述了那个文学青年扎堆、面对新事物如饥似渴的年代：“八十年代是可以三五成群坐在一起，整夜整夜聊文学的时代；是可以大家聚在一起喝啤酒，看电影录像带的时代……”

那是中国当代文学、文学期刊的黄金时代。

不媚俗亦能不寂寞

1990年代之后，“严肃文学式微”的声音不绝于耳。同时期很多文学期刊，无论从包装到内容，都开始主动向“市场”靠拢。《收获》一度经营困难，也面临要不要“走市场化道路”的选择。

这时，《收获》骨子里“执拗的坚持”再次派上了用场，他们选择了以不变应万变：坚持文学的纯粹性，不做商业广告。

前任主编李小林将《收获》的宗旨归纳为“三不”：不趋时、不媚俗、不跟风。

《收获》 对文学品质的要求，对文学尊严的捍卫，获得了众多同道中人的大力支持。编辑部收到过众多读者“请求涨价但请坚持品质”的诚挚来信，还有作家愿意捐献稿费表示支持。《收获》一一作了感谢，但并未收下任何赞助。

1993年，巴金好友、老作家萧乾在给李小林的信中谈到：“洁若和我近来采取用稿酬或版税来捐献……我想把出书的稿酬一并捐给《收获》。”

1996年，贾平凹在给程永新的信中写到：“《收获》是大刊，我是想在刊物上发表，我也想尽一切努力使作品更完美些。”

2017年，莫言在《收获》创刊60周年座谈会的发言中表示，自己完成一部作品，首先想到的就是投给《收获》，“我向《收获》投稿、发稿、写稿的历史是我个人历史的构成部分，也是我和《收获》刊物之间心灵的契约。”

正是因为这种两心相照的“契约”，在很多文学期刊从辉煌走向凋落的至暗时刻，《收获》 为中国严肃文学作家打造了一个稳定、高质、可信赖的精神家园。1990年代之后，国内知名作家的重要作品，基本都选择在《收获》首发。

但毋庸置疑的是，文学在人们日常生活中所占的比例正在缩小，1980年代的那种辉煌已经不再，作为文学期刊，是否感到“寂寞”？程永新的回答是否定的。

“中国有14亿人口，如果有千分之一的人还在关注文学，关注灵魂深处的东西，我们就不愁没有知音。我们要努力的方向只有一个：当读者想买一本文学期刊时，他们第一个想到的，就是《收获》。”

中国当代文学的简写本

从1957年创刊算起，《收获》已经61岁了。

即便从1978年《收获》编辑部重组算起，《收获》也已经40岁了。

但受访者都不约而同地传达出这样的讯息：《收获》不惑，《收获》不老。

“不惑”，是因为它一直秉持巴金“出人出作品”的编辑方针，对文学品质有着令人钦佩的“执拗的坚持”。

“不老”，是因为它同时传承了上海这座城市海纳百川、沉着务实的基因。它既坚持，又拒绝保守刻板；既开放，又拒绝随波逐流；既多元，又拒绝良莠混杂。

对此，上海作家王安忆有过极其生动的概括——“它尊敬传统，坚持美学的神圣性，但这并不等于说它要拒绝实验。它具有一种好奇的童真性格，对一切新鲜的事物都抱着探索的准备，这就使它始终呈现出年轻的面貌，活力充沛。”

从备受争议的“大墙文学”，到“青年先锋号”；从“大文化散文”，到“私家照相簿”； 从固定的双月刊，到一年4期的长篇增刊……《收获》以与时俱进的作风，不仅为上海这座城市打造了一块金闪闪的文化品牌，更一路见证了中国当代文学的发生、发展，从中我们得以一窥文学与时代、文学与市场之间的复杂关系。

上海作家陈村，将《收获》称为“中国当代文学的简写本”。上海作协党组书记王伟，称“《收获》可以说是一个时代的缩影”，因为即使跳出文学这个专业范围，我们依然可以从《收获》历年来的作品当中，看到几代人精神面貌、情感生活的变迁。

程永新说：“《收获》 当然如大家所知推出了很多名家名作，但如果从改革开放四十年这个时间界定来说，《收获》 也见证了四十年来中国社会和经济的变化，中国人思想、视野、情感的变化。可以说，《收获》是改革开放的见证者、记录者、思考者。”

这，就是我们今日重新品读《收获》的理由。

我们曾从这条路上走来。

采写：特级首席记者 孙立梅

摄影：首席记者 杨眉

视觉：潘文健

统筹：张源 吴飞