优化营商环境，上海直接对标一流-“扩大开放100条”提出四项任务，今年将组织实施系列行动

晨报记者 吴正彬

创造一流的法治化、国际化、便利化营商环境，这是7月10日发布的《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》（以下简称“上海扩大开放100条”）中的一大重要内容。

如何创造一流的法治化、国际化、便利化营商环境？“上海扩大开放100条”中提出了四项任务：全面深化外商投资负面清单管理制度，实现审批服务事项“一网通办”，深入推进“证照分离”改革全覆盖，持续深化营商环境改革。

此外，“上海扩大开放100条”还提出：2018年组织实施上海营商环境改革年系列行动，以打造投资环境最便利、政府服务效率最高、服务管理最规范、法治环境最完善为核心，集中推出一批务实管用的改革举措，表彰一批改革创新项目和内外资优秀企业家。



最便利：

从24小时到0.5小时

上海亿通国际股份有限公司坐落在张江汇智湖畔的本部大楼内，一张巨大的电子屏幕格外引人注目。这张电子屏幕轮流展示着中国（上海）国际贸易单一窗口（以下简称“单一窗口”）下的各种创新应用，包括上海口岸大数据系统、全球船舶大数据定位系统等等。

上海亿通总经理助理刘红介绍，作为国内最早试点、目前已具备国际先进水平的单一窗口，是由上海亿通具体实施建设的。依照“一个平台、一次提交、结果反馈、数据共享”的理念，单一窗口将各类申报和业务办理系统集成和整合在一起，不仅节约了投入、提高了效率，还进一步促进了监管部门信息系统的建设和发展。

刘红以货物进出口为例介绍了单一窗口的先进之处：“货物进出口有一个非常重要的申报环节。申报前，企业需准备包括装箱单、提货单等物流单证，以及各类纸质许可，仅单证准备这一项就要花12小时。之后的申报流程还需要两组团队面对两套系统进行手工录入、串行作业，这又要花上12个小时，两个加起来就是24小时。但实现了单一窗口一网通办后，电子数据可以直接对接单证窗口，单证准备的环节可以省去。不仅如此，申报过程也只需要一组团队对应一个系统即可。再加上数据导入等功能的配合辅助，整个流程只要0.5个小时。”

目前单一窗口已对接中央到地方的22个部门，服务27万家企业。上海口岸100%的货物、申报，都通过单一窗口办理。而下一步，单一窗口将继续立足上海，依托上海电子口岸正在进行的国际海港通、国际空港通以及国际自贸通平台的建设，打造单一窗口的“上海服务”品牌，从而更好地服务长江经济带。

事实上，上海推进贸易便利化改革的举措比比皆是。比如长宁区政府与上海出入境检验检疫局合作，率先试点“验放分离”，大力提升通关速度。以探索鲜奶进口“快检快放+外检内放”为例，纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司董事长盛文灏说，在这一便利化监管模式下，公司的进口鲜奶上架时间从8天缩短到3天，进口量从试点之前的3000瓶/周飙升到8月份的30000瓶/周，预计年底还将达到80000瓶/周。

最高效：

一网受理、只跑一次、一次办成

作为一家生鲜电商企业，总部位于长宁区的易果集团，自成立以来就一直享受着优化营商环境所带来的各种红利。

“互联网经济的特点要求企业做到速度快、变化多样、且随时都有创新，对于我们这种生鲜电商企业更是如此。长宁区实施的‘一照多址’登记制度，与我们企业快速发展的诉求非常契合，也帮我们在发展中获得了一个较好的先机。”易果集团副总裁周辉如是评价长宁区优化营商环境的各项举措。

周辉所说的“一照多址”登记制度，是长宁区率先在全市试点实施的企业登记制度。2016年，针对在本区内从事“互联网+生活性服务业”且在本区内另有营业场所的内资企业，长宁区试点实行“一照多址”登记。按照规定，符合“一照多址”登记条件的企业，可以向长宁区市场监管局申请住所变更登记，并在营业执照上记载除住所以外的营业场所信息。

2017年，“一照多址”登记制度升级为2.0版本，适用范围大幅扩大：适用企业类型从内资扩大至内外资，适用区域从局限于长宁区扩大至全市，内资企业的适用行业也不再局限于“互联网+生活性服务业”，而是扩大至不涉及许可项目的一般项目。

长宁区区长顾洪辉表示，“一照多址”的试点，是针对“互联网+生活性服务业”企业开展的降低市场准入门槛、释放发展潜力和活力的一次尝试。“这一举措大大节省了企业办理营业执照的时间，同时简化了办理流程和材料，可以说是顺应民意的一项贴心之举。”

贴心之举还包括全市正在大力推进的“一网通办”改革。“上海扩大开放100条”第93、94条明确提出，要建成上海政务“一网通办”总门户，推进面向群众和企业的所有线上线下服务事项，一网受理、只跑一次、一次办成。年内要实现市区两级企业审批事项90%以上只跑一次、一次办成。

对于浦东新区而言，其不仅大力推进“一网通办”改革，更是在“一网通办”改革中推出了“单窗通办”服务——办事者到行政服务中心的任何一个工作窗口，都能提交申请材料办成事情。如今，浦东16个部门的129项企业市场准入事项，已纳入“单窗通办”，实行“一窗受理、分类审批、一口发证”的新型政务服务。

浦东新区行政服务中心主任蒋红军说，实施“单窗通办”后，原来90多个窗口才能完成的工作量，现在减到40个窗口就能承担。

最完善：

发挥“法治化”作用

全面深化外商投资负面清单管理制度和深入推进“证照分离”改革全覆盖，是“上海扩大开放100条”提出的创造一流的法治化、国际化、便利化营商环境，需要完成的两大任务。事实上，全国第一张外商投资负面清单就是在上海自贸区诞生的，而“证照分离”改革也是上海自贸区推进简政放权，解决企业“办证难、办证烦”问题的重要举措。

华东政法大学教授沈福俊此前表示，负面清单管理制度、“证照分离”制度等行政法制度的施行，都体现了法治理念和法治实践的进步。

事实上，目前上海各区都在营商环境“法治化”方面积极探索新模式、新方法。比如长宁区就将长宁区法院互联网审判庭确定为一项重大创新举措。据长宁区法院副院长金练红介绍，随着辖区“互联网+生活性服务业”企业聚集效应的不断显现，长宁区法院受理的涉互联网纠纷呈现快速上升态势，年受理案件数已达1500余件。“与其他案件相比，涉互联网纠纷具有当事人地域分布广、熟悉互联网技术，案件类型相对集中、证据类型相对单一、案件标的普遍不高等基本特点。”

“探索设立互联网审判庭、发挥专业审判的司法职能，有利于降低当事人诉讼成本，更加便捷高效地满足当事人诉讼需求。”金练红介绍说，本着这样的初衷，今年1月2日，长宁区法院成立了上海首家互联网审判庭，负责集中审理涉互联网的民商事案件，案由包括网络服务合同、网络购物合同、借款合同、旅游合同、网络侵权纠纷等。

数据显示，互联网审判庭成立以来，已累计受理案件775件，审结633件，平均审理天数82天。这一创新也成为了长宁区推进“法治化”营商环境的一项重要举措。