构建更加紧密的中非命运共同体

来源：人民日报

中国是非洲国家天然的好朋友、好兄弟、好伙伴。中非长期友好，命运休戚与共。中国的发展将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展增添动力。今年9月，中方将和非洲国家共同举办中非合作论坛北京峰会，届时中方将同论坛非方成员一道，共商新时期中非友好合作发展大计，携手打造更加紧密的中非命运共同体。非洲各界高度认同这一理念，期待与中方实现合作共赢、共同发展。

“非洲将中国视为发展机遇”

非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅对习近平主席提出的推动构建更加紧密的中非命运共同体的主张表示高度赞赏。他认为中非命运共同体理念具有重要意义，通过合作，中国为非洲国家带来了科技、资金和产能，中国自身取得发展的同时，非洲国家也获得了经济发展和人民生活水平的提高，双方实现共赢。

纳米比亚总统根哥布表示，在中方的支持下，非洲国家基础设施建设蓬勃发展，博茨瓦纳、赞比亚等不少非洲陆锁国有了出海口，有力推动了非洲区域一体化进程。“当你踏上非洲这片土地，就会看到很多中国企业的投资项目，他们帮助非洲国家修建公路、铁路、机场和港口。”根哥布说，“中国在非洲建工业园，开展技术转让，为当地创造就业，增加当地产品附加值，有什么理由不欢迎这样的国家？”

塞内加尔总统萨勒表示，中国是非洲天然盟友，非洲也要成为中国的天然盟友。塞方全力支持加强中非合作论坛，支持深化中非合作并建立中非命运共同体。

南非国际妇女论坛主席达妮萨·巴洛伊表示，“非中是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体，非洲将中国视为发展机遇，中国也能从非洲发展中获益。”在她看来，中非命运共同体建设是发展中国家全方位合作的典范，是南南合作迈出的真正重要一步，“我们在这里书写我们自己的历史，推动非中合作迈向更高水平”。

坦桑尼亚财政部长菲利普·姆潘戈表示，非洲需要贸易与投资，也愿意充分开发和利用自身拥有的资源。非洲希望加强同中国的合作，共同建设一个更美好的世界。

“这是一个合作与发展的平台”

南非外交部副总司长、南非金砖国家和中非合作论坛事务协调人苏克拉尔说，“认真读一读非盟《2063年议程》，就会发现这与中非合作论坛的目标完美地契合在一起。人们会发现中非合作论坛已然成为促进非洲发展繁荣的重要路径。”

南非比勒陀利亚皮尔逊高等教育学院院长法尔哈娜·帕鲁克表示，过去多年来，非洲与中国之间的经济联系日益密切，双方经济快速发展又为彼此合作提供了良好的基础。对非洲国家而言，与中国的贸易往来促进了非洲国家的经济发展，特别是在基础设施建设方面。这帮助一些非洲国家解决了工业发展和结构转型中遇到的瓶颈问题。

塞内加尔总统外交顾问邓巴·巴认为，在习近平主席访问塞内加尔期间，塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家，这将大大有助于“塞内加尔振兴计划”的实施。“‘一带一路’建设为非洲发展提供新的动力，中非命运共同体将因‘一带一路’合作而更加牢固。”

吉布提执政党总书记兼经济、财政与工业部长达瓦莱表示，“一带一路”建设项目在吉布提已创造了2500多个就业岗位，“我期待在9月召开的中非合作论坛北京峰会上，能有进一步加强非中全面战略合作伙伴关系的好消息。”

在塞内加尔驻华大使马马杜·恩迪亚耶看来，中非合作论坛让非洲国家获得了丰硕成果。“这是一个合作与发展的平台，帮助许多非洲国家的发展政策得以实施。这也是非洲国家支持中非合作论坛的根本原因。”

毛里求斯最大媒体《挑战报》援引毛里求斯总理贾格纳特的话说，如果没有中国这样的友好国家支持，毛里求斯无法发展。文章说，在基础设施建设以及援助领域，中国对毛里求斯贡献很大。

“合作道路必然越走越开阔”

南非金山大学教授罗纳德·克拉克是世界著名的古人类学家。在金砖国家领导人第十次会晤期间，他通过视频连线向金砖五国领导人介绍了人类摇篮遗址及出土的古人类骨骼化石。克拉克表示，构建中非命运共同体乃至人类命运共同体是非常伟大的倡议。他说，在面对环境与发展等新的全球性挑战时，人类更应携起手来，团结一致构建人类命运共同体，让世界变得更加美好。

中国发展好了，非洲发展会更顺；非洲发展顺了，中国发展会更好。此次习近平主席非洲之行共签署约40项合作协议，包含许多造福双方人民的大项目，再次印证中非合作更富成效、更加务实、更为惠民。苏克拉尔认为，习近平主席提出的中非命运共同体理念，旨在构建一个包容和谐繁荣的国际社会。“相互包容，而非各自为营，共同维护和平稳定的国际环境，所有国家和人民和谐地生活在一起，实现共同繁荣。这是南非以及其他非洲国家的共同愿景。”

南非文化艺术部副部长玛格德琳·苏杜表示，习近平主席提出的推动构建更加紧密的中非命运共同体的主张不仅仅局限在经贸领域，加强非中人文领域的交流也是其中的重要内容。民心相通将助力非中彼此更加理解双方发展的差异诉求，不断提高互信水平，最终使中非命运共同体的大船行稳致远。

“每一通电话、每一封邮件、每一次握手都会多一分相知，人民友谊的涓涓细流正汇成江河海洋。”塞内加尔《太阳报》总编辑易卜拉希马·姆博吉表示，习近平主席引用塞内加尔沃洛夫谚语“每个人都是他人的慰藉”，表达人与人的心灵之约。塞内加尔人民把中国人民看做好朋友、好兄弟，我们的非洲梦与中国人民的中国梦是相通的，“塞内加尔等非洲国家与中国是命运共同体，我们的合作道路必然越走越开阔”。（网站首页图：新华社图片）

（本报约翰内斯堡8月5日电 记者李志伟、万宇、吕强、李滢嫣）