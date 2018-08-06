上海打造高水平开放新标杆

来源：新华社客户端

新华社客户端上海频道8月6日电(记者姚玉洁 有之炘 吴振东)上海原油期货正式运营三个月已成为亚洲最大和全球第三原油期货合约；美国特斯拉公司宣布将在上海开设美国之外首个工厂；全球最大的保险集团法国安盛参股设立的工银安盛人寿保险公司，在上海发起筹建资产管理公司获批复同意……

今年7月，上海发布《贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》。近一个月以来，100条举措中落地实施的已达74条。开放，不仅是上海这个城市的选择，也宣示着中国全面深化改革、拥抱世界的胸怀和决心。

金融开放按下“快进键”

央行宣布扩大金融业对外开放以来，上海形成了六个方面32条具体措施，一系列开放项目迅速落地。

上海陆家嘴金融区

韦莱、怡和两家保险经纪有限公司，成为首批放开外资保险经纪公司经营范围的受益者；台湾国泰世华银行在沪分行转子行获批筹建，是在沪首家分行转子行的台资法人银行；瑞士联合私人银行和德国太平洋资产管理分别获准参与合格境内有限合伙人试点（QDLP），是上海QDLP试点外汇额度拓展以后第一批获准试点机构。

渣打银行2018年人民币机构投资者调查显示，投资者考虑的不再是“要不要”进入中国在岸市场，而是“什么时候”进行相关投资。

“引进来”和“走出去”相结合，引资和聚智并举，上海进一步打造金融服务“一带一路”建设桥头堡。今年以来，菲律宾、阿联酋、新加坡等“一带一路”沿线国家和地区在我国银行间债券市场发行共计44.6亿元人民币债券，占同期银行间债券市场“熊猫债”发行量11.8%。截至6月末，“一带一路”沿线主权机构、国际组织、企业等在上海证券交易所发行“一带一路”债券127.5亿元、“一带一路”资产支持专项计划84.5亿元。

继“沪港通”每日额度扩大四倍之后，相关部门正按照“年内开通”的时间表加速推进“沪伦通”准备工作。“这些行动表明上海走在市场开放的最前沿。”伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳在给上海市政府的邮件中说。

开放能级不断提升

上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录

就在“上海扩大开放100条”发布当天，规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉首个海外工厂落户上海临港地区，成为全国2018年版负面清单放开外资新能源车制造股比限制后第一个落地的外商独资新能源汽车项目，也是上海有史以来最大的外资制造业项目。

全球各大汽车厂商正加大科技创新和投资力度，以争夺中国这个全球最重要的汽车消费市场。上汽大众以大众集团最新MEB电动车平台为基础，在上海安亭基地建设全新MEB纯电动车工厂；宝马中国等获得了智能网联道路测试牌照，美国硅谷小马智行科技公司等国内外自动驾驶企业也将相继落户上海……

上海的对外开放，正进入高端制造、航运通信等纵深领域。中俄远程宽体客机CR929项目稳步推进，整体外形和尺寸方案确定；国际邮轮制造商芬坎蒂尼与宝山区携手发展邮轮配套产业、打造邮轮配套产业园；39家外商投资企业获准从事在线数据交易与处理等增值电信业务；全国第一家外商独资游艇设计公司、外商独资医院等一批首创性项目纷纷涌现。

首届中国国际进口博览会将在国家会展中心（上海）举行

今年11月，标志着中国新一轮高水平对外开放的首届中国国际进口博览会将在上海举行。截至目前，进口博览会已签约的世界500强和龙头企业超过200家，累计有138个国家和地区的企业签约，展位“一位难求”。

一流营商环境助力高水平开放

“贸易投资最便利、行政效率最高、政府服务最规范、法治体系最完善”，开放程度越高的城市，对“软件”要求越高。打造一流营商环境，上海以高水平开放促进高质量发展。

中国（上海）自由贸易试验区

近年来，上海加大知识产权保护力度，首批设立国家级知识产权保护中心，提供快速审查、快速确权、快速维权服务。加强司法保护为主导行政保护协同的知识产权保护机制，推进知识产权民事、行政、刑事“三合一”审判改革。上海还探索拓宽商标马德里国际注册窗口功能，争取将受理范围向长三角地区辐射，企业提交一份申请，缴纳一组费用，便可在多达117个国家和地区申请保护，节省90%费用。

更多改革红利还在释放：“一网通办”等政务服务改革将获得电力、开办企业、办理施工许可、登记财产、跨境贸易、纳税等6个指标的企业办事时间缩短一半以上，手续环节减少近40%；通关便利化改革使医疗器械样品通关时间缩短至4天左右……

投资是最有说法力的“投票”。上半年，上海新增合同外资215亿美元，增长18%；新增跨国公司地区总部17家，累计达642家。越来越多的地区总部成为集管理决策、采购销售、研发、资金运作、共享服务等多种职能于一体的“综合性总部”。1-5月，上海外资企业营业收入增长10.3%，纳税总额增长13.1%，利润总额增长17.6%。