光明日报：“起底”历史虚无主义

来源：光明网、光明日报

习近平总书记指出：“要警惕和抵制历史虚无主义的影响，坚决抵制、反对党史问题上存在的错误观点和错误倾向。”历史虚无主义往往打着“起底”历史的旗号，介入现实、影响政治，对此，我们有必要对历史虚无主义进行“起底”，旗帜鲜明地揭露其险恶用心和深刻危害。

历史虚无主义妄图否定社会主义道路和中国共产党领导。历史虚无主义具有怀疑主义、相对主义、解构主义与颓废主义等思想特色。它伴随着西方资本的扩张、侵略战争以及西方文化的传播与渗透来到我国。特别是20世纪80年代末、90年代初，东欧剧变、苏联解体，使世界社会主义运动遭受严重挫折，各种西方思潮在我国社会广泛传播，其中就包括否定革命、鼓吹改良的历史虚无主义思潮。

历史虚无主义的根源是唯心史观，主要手法是混淆历史的支流和主流、现象和本质。历史虚无主义主要有三种表现。一是否定革命和历史发展规律，鼓吹“革命无用论”“革命破坏论”等，否认历史进程的客观性和规律性，通过贬损和否定革命，竭力抹黑中国共产党领导的反帝反封建斗争，通过否定革命来否定中国共产党历史，否定社会主义代替资本主义的历史合理性和历史必然性。二是否定社会主义道路是历史和人民的选择。如鼓吹“中国社会主义是早产儿”“选择社会主义是误入歧途”，否定走中国特色社会主义道路的历史必然性。三是歪曲党史，企图否定党史的主流和本质。打着“解密”“戏说”“秘史”等幌子，置历史事实于不顾，偷梁换柱，生搬硬套，篡改、歪曲、拼凑、裁剪党的历史，肆意夸大事实，捏造骇人听闻的数字，编造似是而非的故事，企图全盘否定我党为争取民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福所作出的巨大牺牲和贡献，企图动摇中国共产党的执政根基和执政合法性。

历史虚无主义具有极大的渗透性隐蔽性蛊惑性。历史虚无主义不是一般地否定历史，而是通过否定或者歪曲某些历史事件或人物，来宣传他们错误的理论观点。历史虚无主义思潮从西方的话语体系出发，引诱人们重新认识某一历史事件或历史人物，调侃崇高、扭曲经典，企图颠覆中国人民用血肉书写的历史，摧毁中华民族引以自豪的革命精神和科学信仰。历史虚无主义还精心设置学术陷阱，和军事政治图谋相互配合。由于世界范围内各种思想文化交流交融交锋更加频繁，西方敌对势力看到这样的机会，转而以学术交流为幌子，培植学术代理人，披着学术外衣，进行意识形态渗透，并与对中国的军事、政治围剿结合起来。应该说，历史虚无主义从一开始就不是纯理论、纯学术的东西，但其戴着学术研究的假面具，具有极大的渗透性、隐蔽性、蛊惑性。

历史虚无主义消解主流意识形态搞乱历史价值观。历史虚无主义是包藏祸心的理论，如果听之任之，会动摇党的执政根基和文化领导力。因此，必须始终保持理论上的清醒和政治上的坚定，认清历史虚无主义的严重危害。

清代思想家龚自珍曾言，“欲知大道，必先为史；灭人之国，必先去其史”。历史虚无主义消解主流意识形态，搞乱人们正确的历史价值观。其以“反思历史”“重写历史”“翻案历史”等吸引人们眼球的方式现身，妄图通过否定中国近现代史、中国共产党历史以及中华人民共和国历史来扰乱人们的历史价值观，妄图通过否定战争中革命英雄主义的崇高性及其巨大历史作用、为已被历史淘汰的旧势力评功摆好，来否定革命战争的历史合理性、摧毁国人心中的英雄人物、毁灭中国人的精神支柱。历史虚无主义热衷于诋毁马克思主义在意识形态领域的指导地位。其所散布的种种言论和谬误观点，不仅涉及学术研究的大是大非问题，而且关涉党和国家的指导思想问题。如果听任这种思潮继续传播、流行，就会削弱马克思主义在意识形态的指导地位，失去全国人民团结奋进的共同思想基础。历史虚无主义还利用影视剧和文学作品等载体诋毁中华优秀传统文化，抹杀中华文明所承载的价值观，消解广大民众的价值认同和文化认同，质疑民族的历史记忆、混淆是非判断，瓦解人们的民族自尊心和自豪感，削弱中华民族的自信心和凝聚力。

坚持以史铸魂补好精神之“钙”。面对历史虚无主义的抹黑、攻击与诘难，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发扬“亮剑”精神，坚决抵制并积极应对。

反对历史虚无主义，就要坚持以史铸魂，补好精神之“钙”。习近平总书记指出，“历史是最好的教科书”，强调“学习党史、国史，是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课”。要盘活党史资源，加强革命遗址普查、纪念场馆建设及红色旅游活动，讲活身边的党史故事，使党史资源动起来、活起来，使党员干部和广大群众深深感受到信仰之魂、理想之光和奋斗之艰。要以青少年学生为重点，将英雄烈士事迹和精神的宣传教育纳入国民教育体系，引导青少年树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，加强对学生的爱国主义、集体主义、社会主义教育。

在历史领域，正确的历史观不去占领，错误的历史观必然去占领。要组织专家学者对重大历史问题开展储备性前瞻性研究，推出一批高质量的理论研究成果，帮助人们划清是非界限、澄清模糊认识，巩固和壮大主流思想舆论。积极回应人民群众的历史关切，解答人民群众关心关注的历史问题，用正面的声音有力地抨击历史虚无主义者的荒诞言论。充分发挥中共党史研究的科学性和战斗性，加强中共党史的学科体系建设，发挥唯物史观视野下中共党史的“求真”功能，全面提升中共党史的影响力。

历史虚无主义的大多数言论是在互联网上散布和传播开来的。要占领意识形态领域斗争的网络阵地，绝不能让恶搞者的“得意之作”放在网络上博取眼球。要形成完善的互联网舆情监测体系，及时发现历史领域的苗头性倾向性问题，提升舆情管控的科学化水平。丰富网络平台和网络话语体系，塑造一批有内涵有影响力的历史作品，提高党史国史军史传播的趣味性和影响力。要提高网络环境治理的技术运用水平，营造网络空间健康的信息环境。增强新兴媒体的社会责任感和从业人员的政治素养、职业道德，把社会效益放在首位。（网站首页图：晨报微信制图）

（作者：丁晋清，系广东省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）