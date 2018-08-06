严控波动和回撤，追求目标收益

今年以来股债市场波动加大，投资人日渐意识到风控的重要性。在资管新规的大背景下，理财市场也正在发生变化，对投资者而言，投资门槛降低了，同时选择理财产品的难度也将增加；此外，资管新规要求打破刚需兑付，这对专业管理人和相关产品提出了更高的专业要求。日前，记者专访了上投摩根目标收益产品线负责人、安裕回报基金拟任基金经理聂曙光，就如何看待后市，在目前的市场下如何选择合适的投资产品等问题给予了解答。

聂曙光表示，短期政策转向的态度比较明确，使资本市场对于经济增长的预期改善与风险偏好提升，对转债和股市形成利好。对转债而言，估值水平目前仍处于历史较低的位置，具有较高的配置价值；同时，不断出现的超预期条款下调也成为了转债市场的新的支撑力量。对股票而言，市场目前仍在寻底的过程中，中期来看，股市的估值也处于历史的相对低位。

他同时指出，资管新规实行以来,，理财市场正在发生转变，传统理财收益难以满足投资者需求。早在2016年，作为业内最早布局目标收益产品的基金公司之一，上投摩根创新打造目标收益系列产品线，在严控波动前提下追求目标收益，成为波动市场下很多投资人的核心选择。“我们在产品设计方面，从风险预算出发，以动态灵活的大类资产配置争取稳定回报，力争中长期年化收益率超越传统理财产品及固收基金收益率。”

据悉，上投摩根目标收益系列产品线日前再添新成员，上投摩根安裕回报混合型基金将于8月6日起正式发行。该基金将不同资产有效组合，整合公司债券、权益、量化等投研资源，采用多元策略可有效捕捉不同市场环境下的投资机会。同时，智能的实时风控系统，每日对各类资产进行独立风险监控，力争把产品的波动和回撤控制在相对较小的范围内。丰富的可投资标的，使得上投摩根安裕回报可以在各类资产之间灵活切换，同时通过严格的风控措施，力争追求稳健收益的投资目标。（网站首页图：晨报资料制图）