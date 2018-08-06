坚持问题导向、需求导向、效果导向，坚持高标准、严要求，确保网络安全、确保信息通畅。

首届中国国际进口博览会倒计时90天之际，市委书记李强今天（8月6日）上午赴市通信管理局调研进口博览会通信保障等工作。李强强调，按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，精心办好首届中国国际进口博览会，是当前全市工作的重中之重。通信行业要全力以赴做好进口博览会通信保障工作，坚持问题导向、需求导向、效果导向，坚持高标准、严要求，确保网络安全、确保信息通畅，努力为进口博览会提供最优质最可靠的通信服务。

上午，李强一行来到市通信管理局，首先察看了市通信网络保障中心。中心成立以来，着力防范电信网络犯罪，在全市防范打击电信网络诈骗工作中发挥了重要作用。在市应急通信指挥中心，李强主持召开调研座谈会，听取进口博览会通信保障工作等情况汇报，就关心的问题和与会同志进行深入交流讨论。市领导对市通信管理局长期以来在安全保障、行业监管、服务发展等方面作出的积极贡献予以肯定。

李强指出，举办中国国际进口博览会，是以习近平同志为核心的党中央着眼新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是我国今年四大主场外交活动之一。进口博览会举办期间，人流规模大、人员结构多元、通信需求多样，必须按照问题导向、需求导向、效果导向，扎扎实实做好通信保障各项工作。要在已有工作基础上，紧扣进口博览会需要，加快建设维护网络安全、防范网络犯罪的防护系统，确保网络安全可靠。要保质保量按期完成各项网络基础设施建设，重点区域设施扩容优化、改造升级，强化应急通信力量，确保网络接入畅通便捷。

李强指出，要清醒认识网络安全形势的复杂性严峻性。电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众切身利益，诈骗手段不断变异，各相关部门要高度重视，紧密协同，全力防范拦截，依法严厉打击。要加强对网络安全的长远谋划，加快人工智能等新技术应用，增强移动互联网安全防护能力，全面构筑坚实的安全屏障。要加大宣传教育力度，提升广大群众防范意识。

李强指出，网络通道是信息时代的重要基础设施，高能级、高水平的网络通道是物联网、无人驾驶、智能制造等许多新技术产业发展的基础，希望通信行业加大探索、创新作为，更好服务上海经济社会发展。要围绕5G网络建设，着力在破解难题、保障发展上下功夫，充分发挥主要运营商的积极性，把基础设施建设、行业技术进步与上海发展结合起来，为上海提升城市能级和核心竞争力作出更大贡献。

市领导陈寅、诸葛宇杰、龚道安参加调研。