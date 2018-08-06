首批养老目标基金已入场

据悉，8月6日华夏、南方、鹏华、富国、博时、嘉实、广发、中银、万家、中欧、易方达、银华、工银瑞信、泰达红利等14家基金公司申报的14只养老目标基金正式获批。这意味着备受关注的首批养老目标基金已正式入场。

公募布局养老目标基金

今年3月2日中国证监会发布《养老目标证券投资基金指引》后，证监会官网显示，截至6月底，中欧、兴全、汇添富、华安等29家公募基金公司上报了54只养老目标基金产品。7月初，就有9只养老目标基金接到第一次书面反馈，加上早前反馈的20只，共有29只养老目标基金产品得到了反馈意见。截至8月6日， 14只养老目标基金正式获得证监会批文。

记者注意到，各家基金公司获批的养老目标基金产品中主要分为两种，分别是养老目标日期基金和养老目标风险基金。根据证监会发布的指引要求，这些基金在发行初期都将采用FOF（基金中的基金）的投资形式。

养老目标日期基金，简言之就是根据投资者的退休日期进行合理的资产配置，例如投资者处在青壮年时期，承受风险能力强，可以增加对风险收益都高一点的权益类资产的配置，随着其年龄增长，退休日期临近，逐渐缩小权益类资产的比重，增加对固定收益类产品的配置。

而养老目标风险基金，就是根据投资者特定的风险偏好来设定权益类资产、非权益类资产配置比例的基金。养老目标风险基金会根据投资者承受风险的能力和等级将基金分为长型、稳健型和保守型等。

养老目标基金市场广阔

根据公开资料显示，中国人口的老龄化程度正在加速加深。2017年，全国人口中60周岁及以上的人口数占总人口的17.3%，其中65周岁及以上的人口数占总人口的11.4%。预计到2020年，老年人口达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%；2025年，60周岁以上人口将达到3亿，成为超老年型国家。养老又是我们每个人都绕不过去的一个问题，可见，养老目标基金前景广阔。

上海某公募基金工作人员告诉晨报记者，从目前得到的相关信息看，养老目标日期基金对于普通投资者来说最大的好处就是方便又省心，把未来用于养老的钱交给专业的基金管理人打理，由其进行资产配置，从某种程度上来说更加科学。而普通投资者在投资时往往会出现非理智情形或资产配置不当，最终造成收益损失的可能性会加大。