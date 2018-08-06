上海博灵全球首发柔性关节驱动技术服务机器人

晨报记者 曹西京

上海博灵机器人科技有限责任公司日前发布两款可穿戴式健康管理协作机器人，分别是运动数据采集外骨骼机器人和行走助力外骨骼机器人，预计今年底明年初投入市场。其中后者采用了柔性关节驱动技术，在安全性、舒适度及人机交互层面与同类产品形成显著代差，能够全面提升使用者的穿戴体验。

柔性关节行走机器人助力行走更远

行走助力外骨骼机器人主要应用在医疗康养领域，能够实时完成穿戴者健康大数据的采集与生成，为卒中等慢病管理提供一手资料，同时监控佩戴者当前身体状况，做到慢病与亚健康预警。通过运用人工智能技术，机器人可以自主学习穿戴者的使用习惯，在短时间内与使用者合而为一。

机器人柔性驱动技术是美国国家科学基金会（National Science Foundation）规划的未来十年机器人发展路线图中，赋予机器人内生安全性、强化态势感知，并增强人机互动能力的基础。目前工业机器人领域中发展最快的协作机器人即是基于此类技术所开创的。博灵机器人此次推出的行走助力外骨骼机器人是全球唯一一款将柔性关节驱动技术应用在服务机器人领域的产品，将全方位改善使用者的体验。”如果说现有的行走助力机器人是带你走，柔性关节驱动机器人是帮你走，适用于有一定运动功能的人，比如肢体力量不足的老年人等。“博灵机器人创始人兼首席执行官张萌解释。张萌曾在美国顶尖的协作机器人研发公司Rethink Robotics就职，先后担任高级QA工程师和QA总监。

机器人可做健身助理

公司此次推出的另一款运动数据采集外骨骼机器人，主要应用于运动健身领域。通过采集佩戴者的运动数据，帮助他们更好地检测和评估运动行为，测试运动表现和运动能力，预防运动伤害，给出个性化的运动方案指导，增强健身场景后续服务粘性。

因为功能的互补性，这两款产品形成了一个检测、评估、分析、建议、实时指导、主动干预的闭环。除了帮助使用者主动训练之外，其检测的结果能够让行走助力外骨骼机器人根据判断的问题进行主动干预。

张萌表示：“博灵机器人立足上海临港，专注自主研发，集合全球智慧服务中国市场。服务机器人是一片蓝海，大片领域还没被覆盖。我们希望成为更懂本国消费者的运动助理。”

据悉，博灵机器人和法国里昂克罗德贝尔大学、南京医科大学、常州钱璟康复股份有限公司以及杭州乐刻运动签署了战略合作协议，双方将就产品的研发支持、临床应用、标准制定等领域开展合作。

上海博灵机器人成立于2017年，重点研发服务机器人。公司核心团队拥有十余年战略运营管理经验和多次创业经验，顾问团队来自法国里昂克罗德贝尔大学运动生物机理校级实验室、清华大学自动化系、江苏省转化医学研究院等。2018年初获得千万级的天使轮投资。

公司产品应用人体工学设计理念，大量采用先进传感器与航空材料，整合3D打印方案，充分应用深度学习、大数据分析等技术，提供基于人工智能的舒适有效的用户体验。