狐狸金服与宁波通商银行战略合作推进普惠金融

近日，搜狐旗下金融科技集团狐狸金服与宁波通商银行签署战略合作协议，共同发展包括中小微企业金融需求在内的普惠金融服务。本次合作将以狐狸金服的金融科技创新为基础，应用包括大数据、人工智能、区块链等技术，在获客、营销、风控、数据等维度推动双方在资源整合、能力布局以及技术创新上的共建共享。狐狸金服创始人兼CEO何捷表示，经过数年积累和发展，金融科技公司在数据积累、技术研发上取得了质的飞跃，“未来，为产业与传统金融机构进行双向技术赋能，将是金融科技企业发展的核心趋势。”

连接金融服务与实体产业

宁波通商银行成立于2012年4月16日，是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行，注册资本52.2亿元，股权主体多元。宁波通商银行致力于为中小企业提供专业的金融服务，打造国内首家商贸金融专业银行。

狐狸金服则是一家典型的技术创新驱动型企业，创办四年来持续将行业场景和数据相结合，利用大数据、区块链、人工智能、机器学习等科技，在风险控制、智能投资决策和平台安全等方面进行金融服务创新，提升金融服务的运营效率和用户体验。

其中，狐狸金服首创基于大数据和人工智能技术打造的全生命周期智能风控系统“风刃”，已经为集团旗下各项业务提供全流程风控管理，利用人工智能和深度学习对数据进行关联分析，实现精准授信。“风刃”系统实现了多模型的并行在线学习训练和实时欺诈反馈，可通过人工智能自动适配个性化的工作流引擎及规则模型引擎，提高风控效率，降低不良率。这一系统已经日趋成熟，将为此次合作提供重要技术支撑。

何捷介绍，未来金融科技企业要做两方面事情。“一方面，要基于产业提供普惠金融服务，并向小微企业进行科技输出，最终形成紧密的合作关系，并将这种合作转化成数据价值；另一方面，金融科技公司要向传统金融机构进行技术与产品输出，提升整个金融行业的运营效率，减少欺诈风险，实现产品的精准定价。”

创新技术助力中小微企业

据悉，此次宁波通商银行与狐狸金服战略合作的契合点，是服务中小微企业、助力实体经济发展。

作为搜狐旗下金融科技集团，狐狸金服通过科技为小微企业提供更便捷、高效、普惠的金融服务，解决小微企业的融资困境，助力实体经济发展。早在2017年6月，狐狸金服获得宁波市首块互联网小额贷款牌照，成为国内一线互联网企业在宁波设立的具有科技金融示范意义的业务平台。目前狐狸金服的普惠金融产品已经帮助众多行业的小微企业主解决了工程垫资、设备采购、经营周转等多类经营性资金需求。狐狸金服相关负责人透露：“依托在宁波地区的经验，未来狐狸金服将进一步加大普惠金融业务的投入，以宁波为中心，向全国辐射。”