基金公司巧妙应对离职潮

见习记者 王禹心

在过去的一个月时间里，据不完全统计，已出现17名基金经理离职，其中中欧基金公司就有3名基金经理扎堆在7月离职，华商基金公司有2名基金经理离职，7月公募基金再现离职小高峰。

基金经理投资水准不一

据东方财富 Choice 数据显示，在7月离职的17名基金经理中，有2个人在所任职的基金公司担任基金经理一职超过9年，其中不乏投资领域的老将，例如华商基金梁永强。

数据显示，梁永强在2008年至2012年间所管理的华商盛世成长混合基金任职回报为104.93%，相当于年化收益超过26%，截至到目前，在华商盛世成长混合基金的历任基金经理任职回报中，梁永强排名第二； 而华商动态阿尔法混合基金在梁永强单独管理的8年零232天中，任职回报为60.10%；华商主题精选混合基金在其任职期间内回报为62.11%；华商新锐混合基金在其任职期间回报为-0.95%，其他接任的基金经理任职回报远低于-0.95%。在华商的投资生涯中，梁永强交出了一份令人满意的成绩单。

而7月中，华商离职的另一名基金经理刘萌萌的投资成绩似乎差强人意，2016年由其管理的华商价值精选混合基金，截至2018年7月13日刘萌萌离职的这一天，其任职回报为-25.34%，记者注意到，该基金一直是由多名基金经理共同管理，刘的任职回报处于垫底。

除了华商基金，其他基金公司离职的基金经理中业绩也呈现差异化，有业绩稳健的基金经理也有成绩不佳者。此外，记者了解到，在7月份离职的17名基金经理中，大部分在所供职的基金公司担任基金经理一职平均时长2~3年，其中最短的一位基金经理上任仅半年时间，记者在东方财富Choice数据终端没有找到其管理的基金产品相关数据。

巧妙应对离职潮

对于基金经理离职，有业内人士对记者表示人员流动对于公司来说是正常情况，对于投研稳定的团队来说，基金经理离职不会对基金公司产生太大的影响。对于明星基金经理的离职，对基金公司的影响还要进行具体分析，但是从营销的角度来说，明星基金经理对于基金公司来说无疑是一个的噱头，该业内人士说。

同时，上海某公募基金的工作人员告诉记者，为应对基金经理离职，增强团队稳定性，基金公司有多种方法：

首先，对于具体提出离职的基金经理。基金公司会结合其过往的业绩表现和综合实力考量，进行“挽留”。“之前，行业里有要离职的基金经理，后来该基金公司了解到这名基金经理离职的主要原因是跟别人共同管理一只基金，业绩提成分配不均，这名基金经理的实力和业绩都还不错，后来该公司就决定让他单独管理某一只基金，在业绩奖励上也做了调整，所以这名基金经理最后也没走。而对于实力一般，非独立管理基金的基金经理离职，走了也就走了。”上述工作人员说。

其次，基金公司内部会进行梯队建设。刚毕业的新人进入基金公司基本从研究员做起，然后从基金经理助理再到基金经理，这个过程顺利的话一般要五年时间。而基金经理离职其管理的产品一般会由基金经理助理接任。这个过程类似“师徒制”的老人带新人，被大部分基金公司所采用。

最后，有离职也会有入职，增聘基金经理也很常见。某一基金产品的基金经理离职，其继任的基金经理中很少会有新人挑大梁的情况。上海某公募基金工作人员对记者说：“一般会由基金公司负责专户的基金经理接任，这部分基金经理的过往业绩非公开，但实力不容小觑； 还有一种是此前虽然没有基金经理的头衔，但有非常丰富的证券投资经验，这类员工进入到公司也会在短时间内接替基金经理的工作。”