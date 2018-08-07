资管新规下市民理财产品“搬家”-中信、浙商等银行结构性产品受关注

见习记者 杨晓东 实习生 杨瑷竹

随着资管新规“终结”银行保本理财的历史，结构性存款在今年上半年持续走红。昨天下午，记者走访了位于南京西路区域的中信银行、中国银行、浦发银行、浙商银行，发现现场咨询结构性存款的客户明显增加。

“市场上动不动就爆出违约信息，像P2P跑路等消息。我们对资金安全更加看重。”昨天下午，在中信银行中信泰富广场支行，市民王小姐告诉记者，“以前多买5万元起的低风险理财，但新规下来听说本息都不保了，那不如改道结构性产品，确保本金，顺便博下收益。”

记者注意到，类似王小姐这样“下求保本、上博收益”心态的市民有不少，而由于个人投资者对结构性存款的购买需求仍然较高，银行网点的理财经理也在众多理财中首推结构性存款。

“这是目前市面上少有的保本浮动利率型产品，其利率与到期日的伦敦银行同业拆放利率（LI-BoR）直接挂钩，若到期日3月期LIBoR小于8%，则收益率以4.4%结算；若到期日3月期LIBoR大于等于8%，则收益率将以5.4%结算。所以可以体现结构性产品下保本金、上博收益的特色，最近前来咨询的市民比较多。”中信银行孟姓理财经理介绍。记者注意到，该行“乐赢”系列结构性存款产品预期年化收益多在4.25%以上； 慧赢系列为期188天的结构性存款业绩比较基准更是达到5.1%；而一直以低息著称的外币理财，在中信挂钩外币结构性存款1804产品中预期年化收益也达到3%，起售额仅8000美元，受到投资者欢迎。

在浙商银行威海路分行营业部，正在热销的同样是保本结构性理财产品。银行相关工作人员介绍，由于现在银行理财产品不允许保本，选择结构性存款可弥补理财产品的这一缺陷，市民可根据自身不同的实际需求选择不同期限、不同年化收益率的结构性存款产品；这一阶段推出的结构性存款产品在观察期限内，年化收益率3个月期1.43%-4.40%，半年期1.69%-4.60%，一年期1.95%-4.80%；20万元起购一年期预期年化收益率在1.95%-4.9%。

此外，由于结构性存款产品的预期收益率与产品期限呈反比关系，期限越长的产品反而预期收益率越低。对此中信银行理财经理分析，这是由于市场对于利率趋势普遍看跌，建议有长期理财需求的市民还是尽量选购期限较长的产品，以防之后收益率进一步下跌。

沪上一股份制银行零售部总经理表示，当前存在整治银行同业业务的需求，同时银行揽储压力过大，为了吸引投资者，将结构性存款作为一种创新：“把利率、汇率产品与传统的存款业务相结合。这是应对大环境的一种有效措施。”

对此，业内分析人士指出，资管新规已经划出时间大限，以往稳健的银行理财产品也将要不保本了。银行可能会流失很大一部分客户，因此大力推广兼具存款和金融衍生品特征的结构性存款，相比于银行存款，结构性存款透过选择权和固定收益产品间的结合，可以适当保障本金或获得较高收益。

值得提醒的是，投资者想在银行网点购买结构性存款，仍需进行“双录”；而通过手机银行、网上银行等线上途径购买，投资者也需先完成风险测评。以此看来，购买结构性存款的要求与一般的银行理财无异。而在上述走访银行网点的宣传单上，将结构性存款明确为“结构性存款理财产品”，并声明“理财非存款，产品有风险，投资需谨慎”。