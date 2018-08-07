上半年黄金需求降至9年来最低，渣打预计：-金价反弹可能要等到9月份

晨报记者 刘志飞

（注册黄金投资分析师）

黄金价格近两个月持续低迷，过去8周内有7周收跌。世界黄金协会最新出炉的报告显示，今年上半年黄金需求降至9年来的最低水平。黄金离物极必反的临界点还有多远？何时才能见底反弹？渣打银行近日发布的报告显示，预测黄金价格将在短期内受压，但预计9月份黄金价格将有所回升。在技术层面上，1194美元/盎司将是下一个支撑位，而1265美元/盎司将是一个阻力位。

全球黄金需求下降

世界黄金协会（World Gold Council）在其最新的季度黄金需求趋势报告中表示，全球黄金需求降至964.3吨，低于2017年第二季度的1008吨。今年上半年，全球黄金需求总量为959吨，较去年上半年下降了6%。这已降至9年来的最低水平。

世界黄金协会的分析师在报告中表示：“流入黄金ETF的资金放缓，与去年的高点形成了较弱的对比，导致了自2009年以来的最低季度需求。”

这份报告出炉之际，黄金市场的人气已接近历史水平。许多分析师指出，在谷歌搜索趋势中，第二季度人们对黄金的兴趣降至了十多年来的最低水平。

据CFTC、ICE的交易员持仓报告（COT）显示，COMEX黄金期货的投机净多仓为35337手，为2016年1月5日以来最低水平。最新报告称，净多仓周变动减少了13260手。其中，投机空仓为173918手，刷新有记录以来的最高水平，显示“聪明资金”对金价看法并不乐观。

分析师认为，黄金市场面临的困境正是整个大宗商品市场面临的困境。美元在走高，金融市场认为美元才是避险资产，这使得黄金和大宗商品市场都承压。

短线下跌9月反弹

近日，渣打银行发布报告显示，预测黄金价格将在短期内受压。渣打给出3个原因，一是实物需求处于季节性缓慢期；二是随着价格下跌，GLD（全球最大的黄金ETF）短期利率上升，突显看空情绪； 三是有200吨处于亏损的黄金ETF头寸可以被清算。

不过，基于九月份印度强劲的季节性需求，渣打预计黄金价格将有所回升。更多空头头寸处于历史高位，暗示空头回补活动的空间。包括GDP预期以及非农就业数据在内的美国宏观数据将成为未来的焦点。在技术层面上，1194美元/盎司将是下一个支撑位，而1265美元/盎司将是一个阻力位。

渣打认为，货币的走势依然是影响黄金价格的主要因素。渣打外汇团队预测，欧元兑美元汇率将在2018年末处于1.15的水平，在2019年末处于1.20的水平（截至上周五收盘，欧元兑美元为1.1568）。

央行仍然是净买家

尽管新兴货币的疲软引发了央行是否会抛售黄金以支撑其货币的问题，但许多仍持有少量黄金储备。最新数据表示，央行仍然是净买家。

俄罗斯于6月份增持15.8吨，土耳其增持约2吨，并且每周数据显示，这个数字将会在七月份继续增长。哈萨克斯坦增持2.99 吨，年初至今共购入20.7吨，自2012年10月份以来每月增长。去年哈萨克斯坦的黄金储备增持42.9吨，相当于其自身产量的78%。德国是其主要卖家，作为其金币计划的一部分出售了1.15吨。

本周走势出现分歧

Kitco上周五（8月3日）发布的每周黄金调查显示，受访者对本周黄金走势的看法出现分歧，过半华尔街专业人士看涨，但过半的散户看跌，两个阵营再度针锋相对。在针对华尔街专业人士的调查中，有16人参与了调查，有8人，或50%认为本周黄金将会上涨，有6人即38%认为本周黄金将会下跌，2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中，有989人参与了调查，有559人，或57%认为本周黄金将走低，有313人即32%认为本周黄金将会上涨，117人或12%认为黄金将会盘整。