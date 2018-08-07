青春无悔 拼搏一夏-2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛落下帷幕

见习记者 吴文俊

8月6日下午，2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛在上海体育学院风雨篮球场正式落下帷幕。在过去的一周时间里，申城校园篮球精英汇聚于此，争夺上海中学生篮球的冠军王座。最终，高中学校组冠军花落莘庄中学，初中学校组冠军由文来中学获得，莘庄中学1队斩获女子高中3v3组别冠军，而公开组方面，高中组别冠军为弟弟队，初中组别为启跳1队。

十五年成长 打造名牌赛事

由上海市教育委员会、上海市体育局、上海报业集团主办，上海市校园篮球联盟、上海市中学生体育协会承办的“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛历经15年成长与发展，如今已经成为上海市暑期学生运动的品牌赛事。为了更好地办好这项传统赛事，主办发一贯坚持“全民牌”和“专业性”，力求为上海青少年打造一个全方位的篮球赛事平台，展示体教结合的丰硕成果。

作为沪上中学生暑期篮球传统赛事，今年的“新闻晨报杯”自六月底分区预赛启动以来，受到了学生篮球爱好者的热烈欢迎和广泛参与。最终，65支球队脱颖而出进入了该项赛事的决赛阶段。

属于中学生的篮球盛宴

自7月28日“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛决赛阶段比赛开幕以来，上海体育学院的主赛场变身沪上中学生的篮球嘉年华，无论是校园组还是公开组，只用篮球对话的纯粹方式，吸引了大批学生球迷驻足。其中不仅有学校全力支持的传统强队，还有初出茅庐自成一派的“兄弟连”，但无一不体现出篮球运动在沪上青少年活动中的火热。

值得一提的是，今年赛事在规模上再度扩大，公开组队伍数量更是创造了历届赛事的新纪录，共有33支公开组队伍亮相“新闻晨报杯”决赛阶段，越来越多的学生球员自发组织参与到“新闻晨报杯”中来，甚至有不少派出两支球队前来参赛，争夺荣誉和锻炼队员两不误。

篮球女将闪耀晨报杯

在今年“新闻晨报杯”决赛阶段的65支球队中有8支女篮队伍，这是赛事办赛历史上的一次创新，女子高中3v3组别为赛事增加了全新的元素。这不仅让喜爱篮球的女生能获得表现的机会，主办方也将致力于为更多喜爱篮球运动的学生提供优质的赛事服务，让更多的校园篮球爱好者参与到“新闻晨报杯”中。

女子篮球比赛可能在对抗上不及男子组，但千万不能小瞧这些女将，能做出高难度技术动作的女选手不在少数。8月2日“女生日”现场，不少结束男子组比赛的同学都在场边围观，并为女生们一个个犀利突破和漂亮得分送上掌声，更是有后援队专程来为她们打气。最终，莘庄中学1队获得该组别冠军。

高温难阻篮球热情

赛事举行的一周时间，“新闻晨报杯”不仅看到了参赛选手们出色的技战术能力，也感受到了学生们在高温酷暑下勇于拼搏的品质，看着手中的奖杯奖状，学生们也感叹对得起这个夏天流过的汗水。

对于在暑期进行的“新闻晨报杯”而言，天气炎热连日酷暑是主办方早就考虑到的重要内容，为确保场上运动员们及时得到补给和降温，在场边配置了多台大功率风扇以及充足的饮水补给。不少同学都表示，“风雨篮球场的场地通风还算不错，降温和补给也都很到位，一周比赛下来体验很不错。”除了注重学生运动员的参赛体验，主办方还为全部参赛选手购置了公众责任险以及团体意外伤害险。

15年的成长与积累也让“新闻晨报杯”不断创新，新元素的加入让赛事更具活力，未来“新闻晨报杯”也将在建立中学生暑期体育交流平台的方向上不断努力，让篮球文化更好地融入校园体育。