申城校园篮球 上演巅峰对决

见习记者 吴文俊

闭幕式开始前，2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛各组别排名赛以及决赛上演，强强对话也让上海体育学院风雨篮球场再度升温。

高中学校组决赛在莘庄中学和扬子中学之间展开，两支球队都是“新闻晨报杯”的熟面孔，来自崇明区的扬子中学更是上届赛事的冠军得主，两队之间的较量可谓火星撞地球。两队从开场阶段就用激烈的对抗和快速攻防相互冲击，不过莘庄中学黄敏豪的冷静发挥让球队更加镇定，半场结束莘庄中学20∶10领先。

下半场风云突变，黄敏豪在一次上篮后倒地扭伤了脚踝，核心后卫伤退让球队陷入混乱，扬子中学借机加强了对篮板的冲抢，并多次用强硬的进攻冲击莘庄中学的内线，一度将比分追平。比赛最后时刻，莘庄中学稳住阵脚罚球命中，最终以43∶39险胜对手。

初中学校组决赛中，文来中学对上铁岭中学，一边是追求极致攻防转换的快速篮球，一边是高中锋坐镇内线稳扎稳打的传统篮球，两种不同风格的遭遇同样看点十足。最终，文来中学以41∶29战胜铁岭中学，继上届赛事决赛惜败后，终于圆梦初中学校组桂冠。

公开组方面，卫冕冠军插秧大队与弟弟队在高中公开组决赛相遇，两队分别是A组和B组的小组头名，而且在此前的比赛中均一场未失，是高中队伍中无可争议的劲旅。此役，弟弟队凭借更为出色的发挥，以48∶41挑落卫冕冠军插秧大队，荣登高中公开组冠军宝座。

初中公开组决赛在基地附中1队和启跳1队之间展开，两队的晋级轨迹颇为相似，都是小组全胜的强队，基地附中1队更是在1/4决赛中上演了一次1队2队的“内战”。最终，综合实力更强的启跳1队以36∶28战胜基地附中1队。

在决赛日之前，莘庄中学1队获得女子高中3v3组冠军，本届“新闻晨报杯”五个组别赛事奖项与排名均已决出。