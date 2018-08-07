调查无人机袭击，委内瑞拉逮捕六人-美国和哥伦比亚政府均否认牵涉这起未遂刺杀

晨报记者 徐惠芬 综合报道

就4日在委内瑞拉发生的无人机刺杀总统一案，委内瑞拉政府逮捕了6名嫌犯。俄罗斯媒体6日援引委内瑞拉高级官员的话报道称，刺杀行动至少准备了半年。

刺杀行动至少准备了半年

委内瑞拉4日发生无人机刺杀总统事件后，一段关于无人机爆炸的视频在委内瑞拉社交网站广泛流传。

这段视频据称由委内瑞拉记者、委内瑞拉《国民报》总编米格尔·奥特罗发布，记录了无人机爆炸那一刹那的场景。从视频上来看，在委内瑞拉总统马杜罗发表讲话时，一架无人机忽然在空中爆炸，燃烧成一个火球。

俄罗斯卫星通讯社援引委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯的话报道称，事发当天共发生了3次爆炸，“一个无人机在总统看台对面爆炸，另一个起飞后在看台的右面爆炸，导致国民警卫队士兵家属区的人向左跑，第3个无人机则在看台以南的建筑物附近爆炸。”

另据委内瑞拉内政部长雷韦罗尔介绍，委内瑞拉军方通过操控改变了其中一架无人机的航行路线，还有一架最后坠毁在两条街道外的一幢公寓楼附近。

委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯还称，马杜罗总统安全部队的快速反应，不仅保障了总统的安全撤离，还很快地在事发地抓到了几个刺杀的执行者，据他们交代，“这个计划至少准备了6个月。”

委内瑞拉内政部长雷韦罗尔称，目前已经逮捕了6名恐怖分子和刺杀者，之后将逮捕更多涉案分子。

据英国《每日邮报》报道，逮捕的6人中，其中1人曾因涉嫌2017年攻击军事基地被调查过，另一个人则在2014年因参加反政府游行而被拘留过。

委内瑞拉总统马杜罗称，初步调查显示，这起刺杀案与哥伦比亚总统桑托斯有关，也与佛罗里达州有关，因为许多委内瑞拉流亡分子就在那里生活。

“他们试图暗杀我，所有一切都指向委内瑞拉极右分子，这些人和哥伦比亚极右分子一起制造了这起刺杀案，而背后策划者则是哥伦比亚总统桑托斯。”马杜罗如此表示。

可能就是一个安全错误?

对于马杜罗的指责，哥伦比亚外交部发表声明否认。“委内瑞拉总统已习惯不管是任何情况，都指责哥伦比亚。我们要求各方尊重桑托斯总统、哥伦比亚政府和人民。”

委内瑞拉和邻国哥伦比亚的关系颇为紧张，委内瑞拉不久前还指控美国和哥伦比亚策划军事入侵。

美方也否认与刺杀案有关。美国国家安全顾问约翰·博尔顿5日对美国媒体表示，美国政府没有参与对马杜罗的刺杀，“我可以肯定地说，美国政府完全没有参与。”

英国《每日邮报》6日称，博尔顿还暗示称，或许马杜罗政府自身与这起爆炸有关。

有军事专家分析认为称，所谓的无人机刺杀案，可能就是一个安全错误，“委内瑞拉军队摧毁了军事无人机，因为他们失去了对它的控制。它开始往下掉，为了避免撞到总统所在的舞台，他们摧毁了它。”

与此同时，一个不为人所知的组织——“T恤衫战士”宣称对爆炸负责。该组织人员在“推特”上称，他们用无人机搭载炸药，试图刺杀马杜罗，但是，无人机遭政府军击落。