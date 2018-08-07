印度尼西亚龙目岛强震已致至少98人死亡、236人受伤-39名中国游客已经撤至安全地区

海洋（新华社专特稿）

印度尼西亚龙目岛5日晚遭遇8天内第二次强震，已确认致至少98人死亡、236人受伤。

印尼国家抗灾署6日宣布，数以千计的房屋倒塌或严重损毁，死亡数字可能进一步上升。尚无外国游客身亡报告。

印度尼西亚国家搜救中心6日说，3043名因地震受困于西努沙登加拉省龙目岛附近岛屿的游客已被成功撤离。新华社记者同日从中国驻登巴萨总领事馆处获悉，39名中国游客已撤至安全地区。

死亡数字或进一步上升

印尼国家抗灾署发言人苏托波·普沃·努格罗霍6日在新闻发布会上说，龙目岛部分地区电力和通信中断，位于震中的北部地区房屋损毁严重，死亡数字可能进一步上升。

苏托波说，受桥梁垮塌、电力中断和道路封堵影响，救援人员尚未抵达部分灾区。

印尼军方说，已派遣一艘装载医疗物资和后勤补给的船只前往龙目岛。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间5日18时46分（北京时间19时46分），震中位于西努沙登加拉省龙目岛北部陆地。5日傍晚后印尼气象、气候和地球物理局又记录超过120次余震。路透社报道，美国地质调查局将震级从最初报告的7.0下调至6.9。

龙目岛附近的另一旅游胜地巴厘岛震感明显。视频显示，巴厘岛上的人们尖叫着逃出房屋，街道上车辆晃动。在龙目岛上，士兵和救援人员用担架抬着伤员前往疏散中心。因医院被毁，不少人在户外接受治疗。

龙目岛7月29日发生6.4级地震，致17人死亡、300多人受伤，数百登山爱好者短暂受困于林贾尼火山。

中国驻登巴萨总领馆5日晚发布消息说，地震发生后印尼官方发布黄色海啸预警，21时25分海啸预警解除。

部分游客已安全撤离

苏托波6日早些时候通过社交媒体“推特”宣布，印尼当局正使用三艘客船撤离被困在龙目岛西北部吉利特拉旺岸岛、吉利艾尔岛和吉利美诺三个小岛上大约1000名外国游客。他还说，这三个岛屿上没有外国游客死亡的报告。

中国驻登巴萨总领事馆6日下午确认，目前已有39名中国游客被撤离至安全地区，其中部分游客已搭乘航班离开。总领事馆表示将继续密切关注中国游客撤离情况，确保他们的人身安全。

中国驻登巴萨总领馆提醒中国游客关注印尼官方发布的地震提示和海啸预警，尽量远离近海区域，切勿攀登龙目岛林贾尼火山；建议游客近期勿乘船出海赴岛屿游玩，同时了解和掌握地震和海啸紧急自救知识。

路透社报道，不少外国游客提前结束休假，在印尼西努沙登加拉省首府马塔兰机场排起长队。两家印尼廉价航空运营商说，预订飞离龙目岛和巴厘岛航班的人数大幅增加。另有两家航空运营商宣布，将增加航班，帮助游客撤离。

地震时部分外国政府官员在这一地区。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根说，当时他身处马塔兰一家酒店的第10层，“房间剧烈摇晃，墙体裂开”。澳大利亚移民和边境保护部长彼得·达顿当时在龙目岛一家酒店的第12层，“我们被震到地板上，能逃出来相当幸运”。