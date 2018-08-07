地震发生后，旅行社纷纷启动应急机制-岛上4名上海游客已报平安

晨报记者 李晓明

8月5日晚印尼龙目岛东北部发生里氏7.0级地震。

记者了解到，地震发生后，国内旅行社纷纷启动应急机制，目前尚未发现中国游客伤亡的情况。中国游客较多的巴厘岛，由于距离震中较远，受到此次地震影响不大，当地旅游秩序正常。

旅游业内人士介绍，龙目岛不是中国游客的常规团队旅游目的地，跟团游客大部分都在巴厘岛。龙目岛位于巴厘岛东部隔海相望，近年来随着印尼政府对龙目岛的宣传以及游客对海岛的深挖，龙目岛逐渐呈现在资深旅游爱好者的视线中。目前普通大众对于龙目岛的熟知程度还不够，游客群主要以自由行散客以及一些攀登摄影爱好者为主，国内游客主要是从上海、北京、广州、成都出发前往龙目岛旅游。由于当地知名度、交通运力、酒店数量的限制，团队游很少涉及该岛。

据中国驻登巴萨总领馆的消息，龙目岛上中国游客已经有一部分人通过水路离开龙目岛。另外，记者从携程旅行社了解到，地震发生时，有4名通过携程预订自由行产品的游客正在岛上，他们都是从上海出发的自由行客人，事后都联系上报了平安。

其中2名游客当晚已经从龙目岛去往下一行程目的地，另2名仍在岛上，均已确认平安。

针对目前在龙目岛的自由行游客，携程第一时间提供紧急撤离帮助。客人原计划8月7日从龙目岛乘飞机返回吉隆坡，因为遭遇地震，改变计划需要提前回程。客服人员了解客人需求后，第一时间协助客人搜索当天出岛前往巴厘岛、吉隆坡、雅加达等地的航班，并承担了客人的机票改签费用。

作为中国游客集中的旅游胜地巴厘岛，在此次地震受到的影响不大。

地震发生在晚上8点左右，当时携程导游王侣正带团在巴厘岛，团队已经入住酒店。“地震发生的时候，我就感觉我的那个房间在晃动，人有点站不稳。”王侣接受记者采访时回忆，当时在酒店有明显震感，不过并不是特别严重，他意识到发生地震了，于是马上跑到大厅，同时及时联系了团队客人，让大家一起到大厅集合，当时大家都还没睡着，很快就都集中到了大厅，全部安然无恙。等到余震过去后，陆续回到房间休息。

“今天已经基本恢复正常，我们还是接着走原来的行程，刚刚已经到了巴厘岛的海神庙。景点的情况也是很正常，游客依然还是很多，基本未受影响。”王侣介绍，巴厘岛距离龙目岛有100多公里，除了有一点震感外，这次地震对巴厘岛影响不大。平时团队游客基本都在巴厘岛，基本上不会去龙目岛，只有一些自由行客人可能会去龙目岛游玩。