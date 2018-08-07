旅行社：近一周行程可无损退赔

晨报记者 李晓明

地震发生后，各大旅行社也纷纷启动应急预案，保障游客安全。同时承诺，近一周行程可无损退赔。

携程启动“重大灾害旅游保障金”应对龙目岛地震事件。对于近日计划去龙目岛的旅游者，从8月6日至12日七天内，通过携程预订龙目岛自由行、一日游等行程的游客，可全额退订旅游产品；预订巴厘岛+龙目岛旅游产品的游客，将免费退订龙目岛段的旅游费用。

春秋旅游表示，经紧急排查和逐一联系，确认在巴厘岛旅游者身财产安全均未受到损害。目前，春秋旅游已经暂停销售并下架了龙目岛相关旅游产品。

美团旅行承诺，所有8月5日前通过美团旅行、美团、大众点评预订的龙目岛地区未入住酒店订单，如果需要取消，在提供航班取消或航班延误证明后，均可免费取消。所有在8月5日前通过平台预订的龙目岛地区受到地震影响未到出行日期和出行中的订单，其中跟团、机+酒等产品，美团旅行将尽全力为用户协调； 目的地美食、目的地门票、目的地一日游、当地用车等，需要取消的均可联系客服进行取消。

同程艺龙、驴妈妈、蚂蜂窝旅游网也纷纷启动应急机制，第一时间通过微信、电话、网络等多种方式联系排查现在印尼相关区域的自由行和跟团游客人的安全情况，确认游客全部安全。