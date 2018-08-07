股指随时可能大幅反抽 静待市场出现积极变化

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市双双震荡下跌，盘面上，银行板块领涨护盘，保险、化肥等板块也顽强翻红，券商板块冲高回落，盘中高送转、上海自贸、生物疫苗等概念股位于跌幅榜前列。午后，股指一如既往地跳水，沪市差点创出近期新低。最后收报2705点。大挫1.29%。市场人气极度低迷。

新零售获多地点赞

目前，全国已有北京、上海、杭州、成都、深圳等36个城市明确表态要推进新零售发展，并借机打造“新零售之城”。另据机构研究，目前国内还形成了70个左右的新零售商圈，覆盖京津冀、长三角、珠三角等主要城市群，上述商圈在经过新零售化改造后，不但销售额领跑全国，客流量、转化率等核心指标相较以往也有显著提升。

作为新零售的策源地，杭州的经济半年报中，率先肯定了新零售对经济增长的贡献。而新零售业态最为丰富的上海，也在上半年经济报告中对新零售业态给予了高度首肯。上海统计局表示，以互联网为主的新经济等行业加快增长，是带动经济增速回升的重要因素。

量子技术成果转化

为加快量子技术成果转化、推动相关产业健康持续发展，全国量子计算与测量标准化技术委员会（筹）日前在山东济南正式揭牌成立。

据了解，这一委员会的筹建过程主要分为6个环节，包括征集委员、研究标准体系框架、拟定技术委员会组建方案、提出拟归口管理的国家标准和国家标准项目清单等。根据相关要求，筹建单位需要在6个月内完成技术委员会筹建。

作为国家量子保密通信“京沪干线”的重要节点，济南在量子技术产业化领域已深耕多年，计划到2025年形成产值达百亿元规模的产业集群。

海外资金在埋头抄底

据统计，截至8月3日收盘，借道沪深股通的北上资金，已连续5周净买入A股，单周净买入额超过72亿元。若按月份来看，今年以来，北上资金经历了1月份的加速流入后，2月份受外围股市波动影响，转为净流出；3月份开始恢复为净流入，当月净流入额为97亿元。受A股被纳入MSCI国际指数的效应影响，二季度北上资金净流入规模整体骤增，并在5月份达到今年以来的最高峰值，4月、5月、6月，分别净流入386亿、508亿和284.9亿元。7月份，北上资金依然保持稳定净流入态势，累计净买入额达284.7亿元，与6月份基本持平，这一数值处于沪深港通开通以来的中上水平，并较去年同期增加近30%。这说明当我们很多人还很纠结的时候，海外资金在埋头抄底和布局。

目前沪市技术上分时级别均线已出现明显偏离，加之指数调整中价跌量缩的背离状态也不时出现，股指随时会大幅反抽，建议投资者在现阶段保持耐心，静待市场出现积极变化。