辽参因高温受灾-獐子岛未受影响反涨停

晨报记者 曹西京

今年北方罕见高温使得辽宁海参养殖产业遭遇前所未有的打击。根据央视财经报道，目前初步统计，海参受灾损失面积95万亩，损失产量6.8万吨，直接经济损失68.7亿元。不过，位于大连市长海县域内的上市公司獐子岛的海洋牧场海域未受影响，其股价周一涨停。同样由于涨价预期，A股另一家海参养殖的上市公司——位于山东威海的好当家当天开盘冲击涨停，此后震荡回落但收盘仍大涨5.75%。

持续高温致辽宁海参遭灾

央视财经报道，受持续高温影响，辽宁多地池塘养殖海参从7月23日开始出现缺氧、化皮的现象，到7月28日，水深在7米以内的养殖池出现海参大面积死亡的情况。

从辽宁省海洋渔业厅了解到，全省海参养殖面积184.4万亩，其中池塘养殖面积98.5万亩。目前初步统计，海参受灾损失面积95万亩。不过，使用“底播海参”的养殖户却没有受到太大的影响。

除了底播虾夷扇贝之外，上市公司獐子岛也经营海参养殖业务。8月2日晚，獐子岛发布《关于高温天气公司养殖产品生长状态的公告》，称公司加强了对獐子岛海域及周边增殖海域产品和温度等环境监测，目前未发现异常情况，公司将持续关注。

由于獐子岛的海参未受本次灾害的影响，加之市场预期国内海参价格将因本次灾害而上涨，周一獐子岛股票跳空高开封上涨停板，报3.99元/股，总市值为28.37亿元。

当晚，獐子岛发布风险提示公告，公司因涉嫌信息披露违法违规，2018年2月被中国证监会立案调查，目前调查仍在进行中，公司生产经营活动正常，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

大规模海参养殖企业或受益

业内人士表示，和普通的中小养殖户相比，此次高温对大中型海参养殖企业以及深海底播的海参未产生太大影响。

獐子岛2017年年报显示，虾夷扇贝占公司营业收入23.97%，海参占比仅5.7%。不过，海参的毛利率高达59.39%，而虾夷扇贝的毛利率仅21.72%。

至于目前全国最大的海参养殖企业好当家，去年年报显示，好当家拥有海参围堰养殖面积5万亩，产量、规模在国内同行业领先。其养殖模式从单纯的底播式增加到底播与网箱养殖并用的模式。公司称，今年以海参产业为龙头，重点优化海参全产业链建设，扩大养殖规模。

业内人士表示，2017年的秋季海参已经涨过一波。由于最近两年夏季高温，海参死亡率偏高，也让养殖户的海参苗大量减产，养殖面积和产量都受到影响。今年北方高温影响涉及面较大，由于辽参占据了全国海参市场很大份额，辽宁周边地区养殖海参的大幅减产可能进一步促涨市场上的海参价格。

于是，8月6日当天，A股市场海参养殖的上市公司备受关注，獐子岛和好当家股价上涨，东方海洋则停牌。