风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

A股在进入8月后出现了持续的大幅回落，不仅首日的“开门红”没有出现，更是连续三个交易日大幅吞掉了7月份的全月涨幅。特别是除上证指数外的深证成指、中小板指数和创业板指数，令人惊讶地创出了近3年来的新低点，而上证指数离2638点的前低点仅一步之遥。

“市场在8月初四个交易日的大幅回落，具有一定的恐慌性，筹码确实有一定松动，所有短期均线都呈现反压之势，好在上周四一根探低回升的长阴线，使得股指有了短线止跌的希望，分时也有背离迹象，如果能在短期内站上5日、10日均线，那形态上还不算太坏，但如果本周依然得不到成交量支持，2691点就会岌岌可危。”高智说。

有分析认为始于7月26日2915点的回落，是针对2691点上升的二浪回调。预期8月6日或7日为反抽高点性质，8月13日前后一个交易日为低点性质。

但高智以为，A 股整体估值并不高，无论从市盈率还是市净率的角度，都处于历史最低点附近，所以市场的低迷主要还是外界因素不明朗，因而在外界因素没有消除前，数浪的准确性存疑。

“你上周说，股指老是跳水，是投资者没有信心的表现，很显然，依靠市场自身力量很难走出困境，那有什么办法才能使A股止跌呢？”娇娇问。目前短期均线全都失守，看不到能迅速回升的迹象。

“从市盈率看，当前A 股市场已处于较低水平。7月19日，上证指数的市盈率为13倍，低于主要经济体股市估值水平，如德国DAX 指数为14倍，日本日经225指数为17倍，美国道琼斯工业指数、标普500指数市盈率都是25倍左右。但面对如此好的基本面，市场依然处于迷茫之中，说明现在投资者缺乏的是信心，所以管理层有责任用实质性救市举措来改变市场的预期。”高智回答。在供给侧结构性改革和强化金融监管的作用下，实体经济高质量发展的势头正在加强，管理层应该做到有的放矢，积极引导中长线资金入市抄底，让投资者看到赚钱效应。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%