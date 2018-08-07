消费者持币待购现象显现-我国汽车进口量6月同比下滑87%

晨报记者 林劲榆

近日，中国汽车流通协会发布数据显示，6月，中国汽车进口量为1.5万辆，同比下降87.1%；1-6月，累计进口汽车45.2万辆，比去年同期下降22.1%。进口车的销量也出现大幅下降，国内进口车6月共销售6.3万辆，同比下降21.2%；1-6月，进口车累计销售39.4万辆，同比下降9.8%。

对此，中国汽车流通协会进口车委员会主任王存表示，受关税下降影响，消费者预期进口车价格将会下降，持币待购现象显现，导致6月销量不佳。

从品牌方面看，除三菱外，其余进口车品牌的进口量6月均出现同比下滑，路虎、福特、沃尔沃、宝马下滑幅度明显。三菱增长主要是平行进口带来的增量。

从车型方面，SUV和MPV车型的进口量下滑幅度明显，分别下降29.1%和42.3%。而平行进口汽车6月进口量也出现下滑，共计1121辆，同比下降92.2%。

业内分析人士表示，下滑的主要原因是由于关税税率下降，进口贸易商为了回避经营风险，大幅减少进口量。

从市场上来看，进口车的销售价格出现了比较普遍的上涨，热销的宝马、奔驰等车型都有一定程度的上涨。据经销商透露，调整后2018款X5的指导价为729900-1039900元，涨 了30000-45000元，而2018款X6指导价为829900-1129900元，涨了56000-80000元。

不过，也有一些进口车并未涨价，比如进口福特受惠于国内新的关税政策，调整后全系进口车型的零售价格降低1.5万至3.5万元人民币。

林肯旗下全系车型都进行了下调，包括MKC、MKZ以及最贵的车型——领航员也比之前的售价降低了5%。

王存表示，在外部环境的影响下，进口车下半年的格局是80%的车型享受15%的关税。整体来说，进口车市场的品牌结构可能会出现较大变化。