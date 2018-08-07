ChinaJoy昨落幕，35.45万观展人次创历史新高-民族精品助力上海打造“电竞之都”

晨报记者 徐 颖实习生 陈君燕

第十六届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）昨日在沪落下帷幕。作为当下全球数字娱乐领域最具影响力的年度盛会，本届ChinaJoy的展会规模及各项展会数据，再创历史新高。观展人数累计高达35.45万人次，比去年增长1.18万人次，创历史新高,其中，8月4日单日观展人数高达13.39万人次，刷新去年12.1万人次的历史纪录，创历届ChinaJoy单日入场人次之最。

本届 ChinaJoy 期间还举办了 ChinaJoy Cover Coser 封面大赛、ChinaJoy Cosplay 嘉年华全国大赛、ChinaJoy 舞艺超群全国舞团盛典、ChinaJoy Live 音乐嘉年华、ChinaJoy电子竞技大赛、国际机器人嘉年华等多项活动，将China－Joy范围覆盖至游戏、动漫、二次元、音乐、电竞、数字娱乐各个领域的爱好者。

缔造中国文化符号

本届ChinaJoy充分演绎了“新科技、新娱乐、新价值”的展会主题，并以IP为核心，覆盖游戏、动漫、互联网影视与音乐、网络文学、电子竞技、智能娱乐软件与硬件以及新生娱乐业态等数字娱乐多领域，成为我国及全球数字娱乐产业发展风向标。

本次ChinaJoy首次设立“数字内容展示区”，生动展现了我国近年来在数字内容方面的蓬勃发展与辉煌成果，突出展示在新时代下，网络游戏、网络文学、动漫等数字内容领域所呈现出的积极成果及正确的核心价值观导向。

民族网游方面，ChinaJoy坚持扶持和发展民族原创游戏精品的办展定位，积极落实精品战略，通过集中、重点展示一批正能量、寓教于乐的民族游戏精品，讲好中国游戏故事，传播好中国游戏正向功能，阐释好中国游戏所展现的中华优秀传统文化。

一款由国家文物局指导、盛大游戏开发的App“文物加”吸引了不少眼球。从挑选原材料开始，经过选坯、成型、绘制、上釉、烧制、冷却等一步步工序，玩家可以拥有一件专属于自己的“文物”，甚至最后要对着手机“吹口气”才能宣布大功告成。在传统文化况味里“渲染”中国传统元素，正是当下游戏行业的重要底色。此外，腾讯《天涯明月刀》、网易《大话西游》《梦幻西游》、盛大《传奇世界》、巨人网络《仙剑世界2》 等展示日益丰富的具有我国民族特色的网络游戏原创精品。

据统计，本届展会上4000款展品中，国内展品超过一半以上，国产游戏在制作水平、游戏类型、内容题材上非常丰富，反映了我国自主研发领域和游戏产品正迈向多元化发展，快速进步，获得国内外市场的赞誉。

本届Chinajoy还举办了为期两天的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）。大会以“创新·匠心·精品”为题，分别邀请了腾讯、网易、完美世界、盛大游戏、育碧等行业领军企业分享各自的经验与想法，其中腾讯程武以“讲好中国故事，缔造中国文化符号”为题，希望用现代科技和文化创意，讲好中国故事，缔造更多深入人心的中国文化符号。完美世界的萧鸿博士以“年轻为先，内容为王”为题，表达了游戏行业以年轻人为主要受众，内容转向精品化的趋势。

电竞成为最大亮点

去年年底出台的“文创50条”明确了上海加快全球电竞之都建设的发展路径，上海在政策、资金、人才等各方面加大扶持力度。大型赛事、电竞企业、战队、直播平台等纷纷落户，产业链日益完善，产业集群效应初显，上海已成为当之无愧的电竞重镇。

Chinajoy举办期间，由上海市新闻出版局、上海市浦东新区人民政府联合指导的2018全球电竞大会召开，此次大会以“更竞一步”为主题。我国电竞产业主管部门、全球电竞产业机构、知名电竞企业代表济济一堂，立足产业前沿，全方位呈现电子竞技领域的新锐智慧，探讨全球电子竞技最新趋势，交流电子竞技的最新发展观念，“上海电子竞技产业发展核心功能区”揭牌，表达了上海对打造“全球电竞之都”决心和信心。

市新闻出版局党组书记、局长徐炯表示，上海正在致力于建设卓越的全球城市，需要吸引、集聚越来越多富有创新精神的年轻人，为此需要为年轻人创造更好的文化生活环境。他强调，上海市在引进全球顶级赛事、培育电竞自主品牌、加强电竞人才培养、电竞行业规范发展等方面做了不少有益的探索，希望更多的企业能够来到上海，感受上海的开放和务实，与上海结伴同行，一起发展。

展会期间，英特尔、腾讯、网易、暴雪、盛大、顺网、V5电竞、京东、vivo等海内外知名企业，在现场共举办了数十场电竞赛事，吸引了数十万玩家观看。其中，英特尔联手全球最大的电子竞技公司ESL举办第13届英特尔极限大师赛(IEM)上海站，八支国际顶尖的《CS:GO》职业战队展开激烈角逐，除了顶尖国际职业赛事外，专为业余选手搭建的中国本土赛事第二季英特尔大师挑战赛(IMC)上海站暨东区&北区区域赛决赛也在英特尔馆火爆开场。此外，ChinaJoy主办方也在展会现场组织了第二届ChinaJoy电子竞技大赛决赛，此次比赛线下城市赛共覆盖全国10个城市赛区，每个赛区的冠军队伍与线上赛出线的四支队伍出战全国半决赛，最后在ChinaJoy现场举办全国总决赛。