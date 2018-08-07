获台湾藏家大手笔捐赠-上海历史博物馆展出海派老旗袍

记者 詹 皓

晨报讯“衷藏雅尚·海上流晖——王水衷捐赠服饰展”开幕式暨文物捐赠仪式将于8月9日在上海历史博物馆举行，届时还将向捐赠了338件海派旗袍的台湾大藏家王水衷颁发捐赠证书，并于8月10日至10月16日展出70余件当年旗袍爆款。

在得悉上海历史博物馆新馆落成的消息后，台北中华文物学会理事长、台湾收藏家王水衷将其珍藏的338件海派旗袍等服饰和相关饰品慷慨捐赠，并表示，这些海派文化的优秀作品能够入藏上海历博，是物归其所，是呼吁海峡两岸同胞共重中华文化之根。

海派旗袍是极具上海地域文化特色的服饰，她诞生在1920的上海，是传统文化与西式文化融合的典范。王水衷捐赠的服饰以海派旗袍为主，还包括清代旗女袍服、长马甲、倒大袖上袄等，其中长马甲、倒大袖圆下摆上袄、阴丹士林旗袍、火腿纹印花旗袍等均是具有代表性的珍贵服饰。

展览选取海派旗袍70余件，分“时尚盛宴 文化沙龙”、“现代女性 摩登生活”、“民族工业 上海制造”三个板块，上海历博还特别设置了影视放映区，播放《海派旗袍的小故事》，观众能看到上海的时尚舞台、民族工业的蓬勃发展，感受沪上女性对美好生活的追求。

上海历史博物馆馆长胡江表示，上海历博作为全面收藏、保护、研究、展示上海城市文化的地志博物馆，一直以来尽心征集各类与上海有关的文物、文献和重要史料，并努力利用馆藏文物、文献来向公众展示红色文化、海派文化和江南文化的精彩。目前上海历博已收藏各类藏品11万余件，此次王水衷的捐赠进一步丰富了上海历博的服饰收藏，让海派旗袍回到她的发祥地，也表达了两岸藏家对传统文化的关怀。