立秋，收摄身心能量聚

岳 强

“一雨助凉天气醒，夜来残叶报秋声。”时光飞逝，转瞬立秋，《周易参同契》中道“赏罚应春秋”，春种秋收，自然人事一岁流转的因果，就在这秋令六气中聚合呈现了。

立秋是秋令之始，既是收获时节，也是收敛时节。《管子·形势解》中写道：“春者，阳气始上，故万物生。夏者，阳气毕上，故万物长。秋者，阴气始下，故万物收。冬者，阴气毕下，故万物藏。故春夏生长，秋冬收藏，四时之节也。”

立秋初候“凉风至”的凉风是针对小暑节气的温风至而言。打个比方说，就像用笼屉蒸煮食物，经过大暑节气蒸煮后，近熟之时熄火降温，这个阶段就像是立秋。此时的凉风，仅为温变之初，略带清凉之气的清风而已。

立秋二候“白露降”是以物象来表述阴阳二气的微细变化。整个节气系统中，二至二分的“冬至、夏至、春分、秋分”就是阴阳二气从至极到至中的节点，立秋二候的“白露降”是指阴气肃降，晨昏温差增大后，凝结的水气似白雾之微露一般。在传统的气象观察表述中认为，阴气盛则凝为霜雪，阳气盛则散为雨露。立秋的微露曰白，是依自然五行气机转换的秋金之色来形容，五行之中金色白，肃降，所以“白露降”正应立秋物候之象。

立秋三候“寒蝉鸣”与夏至二候「蝉始鸣」相呼应。寒蝉与夏蝉不同，身形略小，感应阴气肃降凉风渐至而开始鸣叫，其鸣声悲戚，常被文人们作为悲秋的物象而采用。宋代词人柳永的《雨霖铃·寒蝉凄切》写道：“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。”起首就用了“寒蝉凄切”非常有季节代入感，细腻而具象地描绘出，与情人离别当下的时空场景，成为文学史上抒写离别之情的千古名篇。

立秋的表意汉字我选择了“聚”，取自《遵生八笺》中“秋三月调摄总类”中所引《太元经》曰：“秋者，万物皆成象而聚也。”在《淮南子》中则以秋为矩，“矩者，所以方万物也。”节气是自然的规矩，时风中的物象如果与节气不符，就有可能会出现灾变。对应到人事上同样如此，人类社会如果失去了规则律法的约束，那轻则秩序混乱，重则人祸纷纭。

成象而聚的秋令时节，我们是不是该收摄一下身心，检点一下言行？“己所不欲，勿施于人”的自律，就是避免收获到人生苦果的最有效手段，这不是鸡汤，是良药。