女童被锁车内 廿分钟后获救

记者 吴艺璇

晨报讯8月2日，市民孙女士向金山公安分局蒙山路派出所求助，称其不慎将车钥匙落在车内，两岁的女儿被困在后座。天气炎热，救助被困的女孩刻不容缓。最终，在民警和消防官兵救助下，被困20分钟的女孩被救出。

事情发生在8月2日上午10时15分，监控画面显示，孙女士两岁大的女儿被锁在一辆白色轿车后座，妈妈孙女士焦急地在旁观察车内情况。当时，孙女士正准备到山龙新村拜访朋友，下车后车门就关上了，转身想将车上女儿抱出时，却发现车门已无法打开。孙女士马上向警方报案，民警和消防官兵迅速赶到现场。

孙女士猜测可能是车子的遥控器失灵了，好在钥匙插在车上，车内空调也开着，天气炎热暂不会对女儿的身体造成伤害，孙女士也能从车窗外观察到女儿的动向。考虑到女童暂无危险，击碎车玻璃反而有可能会吓到或弄伤幼童，民警和消防官兵经孙女士同意，叫来了开锁匠。10时36分许，车门终于被打开了。所幸，小女孩未长时间困在车内，孙女士也一直在车旁安慰，孩子并未受到过多惊吓。

待孙女士抱出女儿后，民警对其进行了安全教育，让其尽快到修理店排除车子故障，避免此类问题再次发生。

●提醒

锁车前应确认所有小孩已下车

8月3日，事发时，湖南浏阳一名开越野车的家长停车熄火后未拔钥匙，在他下车后，车上两岁多的孩子误操作将车门上锁。由于未带备用钥匙，这名家长一直在车外试图指挥孩子将车门打开。最后在众人的帮助下，被困40分钟的孩子才被救出。所幸，孩子并无大碍。

因此，大人下车或锁车前一定要反复确认所有的小孩都已下车。带着孩子的父母开车时切忌分心，不要因为接打电话、更换了路线等反而遗忘了后座上孩子的存在。

作为路人，一旦发现有小孩单独被留在车内，且大人并无回来的迹象，都应立即报警寻求帮助。