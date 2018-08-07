高温天里的“00后”男子汉

晨报记者 张佳琪 张益维

实习生 向袁媛 沈媛 摄影报道

清晨2点，“空港卫士”王建炜被班长叫醒，开始了当天的执勤任务。夏日酷热的天气，让汗水很快顺着他额头淌下来，挂在了睫毛上。他眨了眨眼睛，任凭汗珠呆在那里，等下哨后再擦……

3个小时后，在浦东某地的张陈哲睁开了眼睛，同班的战友都还没有起来，他要先给自己加训个5公里跑，以弥补他和战友之间的差距……

晚上7点，工作了一天的凌沈超，露出了可爱的笑容。他比一年前黑多了，也壮多了，他要告诉妈妈，这一周，他的单杠训练情况……

王建炜、张陈哲、金俊杨、凌沈超，这些笑起来还带着一些稚气的大男孩，有个共同的身份：第一批“00后”军人。在入伍不到一年的时间里，他们远离电子游戏、快餐饮料——那些曾被外界看作“00后”标配的东西，逐渐成长为一名顶天立地的男子汉。

“我不觉得寂寞，我喜欢这种有规律的生活。”武警上海边防总队青草沙边防派出所列兵金俊杨在30多℃的高温天里，腰背挺得笔直。他上一次离开营地去长兴镇，是为了出任务；上一次离开长兴岛，是因为腰部骨折，但金俊杨并不觉得苦，他有自己的人生目标——短期的小目标是拥有八块腹肌，远期的大目标是成为一名士官。

“我也哭过，刚下连队时，躲在被窝里哭，我发现自己什么都没别人做得好。”武警上海总队机动第一支队战士张陈哲，在炎热的午后，将自己吊在绳索上，一步步往上爬。张陈哲所在的队伍，以岗位特殊、训练艰苦闻名。入伍时才17岁的张陈哲，一进中队就感受到了压力。“跑5公里，倒数10个，总有我一个。”加练成为了他的日常，跑步时多背一把枪，早晨多跑5公里，张陈哲以自己的执着，向队里的老兵看齐。在中队指导员於建看来，说“00后”不能吃苦，是一种偏见。

“我的目标是成为一名优秀哨兵。”还未过18岁生日的武警上海总队执勤第一支队“空港卫士”王建炜，已在虹桥机场停机坪执勤超过了半年，从“冻得脚底一夜都缓不过来”的寒冬，站到了“执勤后鞋底会融化”的酷暑。在这半年的时光里，他很少有机会睡一夜完整的觉，更不可能像同龄人一样赖床。但王建炜并不觉得苦：“来部队，就是来锻炼自己的。入伍后，我身体好了很多；入伍前，我连跑步都跑不动。”

7月刚过完18岁生日的凌沈超脸圆圆的，还带着年轻人特有的婴儿肥。然而，这个笑中略带羞涩的年轻战士，已经参与过一次重大押运任务。执勤期间，他和战友们一起睡在钱箱上，吃住在列车里。凌沈超说，他在部队里，做了许多妈妈不会让他做的事情，比如将自己挂在高高的单杠上，悬在半空。“一开始上单杠是怕的，因为爸妈对我比较宠，让我感觉自己一直是个小孩子。”凌沈超说，“现在不会了。我已经可以连续做15个单杠练习了。”

“我觉得，我是个大人了。”武警上海总队执勤第五支队六中队战士凌沈超自豪地说。