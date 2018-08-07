喝风油精能治中暑？别当真-藿香正气水、人丹等也并不适用于所有中暑症状

晨报记者 徐妍斐

盛夏季节，各地纷纷出现了中暑案例。本周上海持续高温，周中还可能迎来酷暑日。对于有户外行程的人们，要如何避免中暑？需要注意的是，许多人爱用于防暑降温的风油精、藿香正气水、人丹等，并非适用于所有的中暑症状，需要仔细阅读说明书。而且，几乎所有的防暑降温药对孕妇都是禁用的，新生儿最好也不要使用。

风油精是外用药不宜内服

在不少中暑案例中，出现了人昏迷的情况。其实，中暑也分轻重。先兆中暑症状相对轻微，在高温或日晒下，出现头昏、耳鸣、胸闷、出汗、口渴、恶心等症状，这时只要改善环境，充分休息，症状很快会改善。轻度中暑时，体温高于38.5℃，除先兆中暑症状外，可有呼吸及循环衰竭早期症状。经及时处理，也会很快好转。重症中暑则危险得多。除上述症状，体温可高达40℃，并有昏迷、痉挛及呼吸、循环衰竭，还可以出现热痉挛，导致低血钠、低血氯、低血钙及维生素缺乏。

一直以来，网上都流传着一些偏方。像“风油精可以喝来治中暑”这类传闻，有点让人想尝尝风油精的味道。不过专家表示，这种说法别太当真了，因为风油精是外用药，含色素香精石蜡，不宜内服。

生产龙虎牌风油精的上海医药有限公司中华药业分公司质量保证部工作人员告诉记者，风油精是外用药，不推荐喝，“可能一些民间偏方说风油精有其他功效，但那些都没经过临床试验”。

岳阳医院药剂科副主任药师年华表示，市民在使用风油精时往往会忽略它其实属于药品，“风油精属于乙类非处方药，可以在大卖场、美妆店售卖，但既然是药品，就有一定的毒性，且对口腔、皮肤黏膜等部位刺激很大。而且明确是外用药，其含有的色素、香精等辅料和增稠剂石蜡并不符合食用标准，因此不建议把它当成内服药使用。”

事实上，风油精的主要功效是清凉、止痛、祛风、止痒，可用于蚊虫叮咬、伤风感冒及其引起的头痛、头晕等。对于防治中暑，风油精的作用很有限，仅仅能在轻微中暑时缓解一下头晕头疼所给人带来的不适感，提一下神，但对于从根本上解除中暑症状、为人体降温几乎毫无作用。已经中暑晕倒的人，物理降温最好，例如可以在腋下、腹股沟、头部等大血管处放置冰袋，或用酒精擦浴等。

另外，风油精中的樟脑等成分，具有挥发和渗透作用，会影响胎儿和新生儿安全，故孕妇和婴儿禁用。皮肤有烫伤、损伤、溃疡、外擦后皮肤出现皮疹和瘙痒者也应及时停用。

酒精过敏慎用藿香正气水

说到防治中暑，不少人就会想到藿香正气水。其实，长时间暴露在炎热户外而引起的中暑，并不适用藿香正气类药物，因为这是一种温燥型的制剂，主要用来治疗“暑湿”所致的中暑、感冒和肠胃疾病等。

简单来说，在人们疲劳体虚时，暑邪和湿邪常会相伴侵袭人体，如果夏天时人们久待室温很低的空调间，或是为了解热而贪凉吃了大量生冷食物，而由此身体不适引起夏季暑湿感冒、胃肠炎等疾病，出现头痛、发热无汗、胸闷恶心、头晕乏力等症状，服用藿香正气类的药物比较合适。

藿香正气有多种剂型，但其主要成分都是藿香、紫苏、大腹皮、茯苓、白术等组成的。各种制剂各有特点，其中藿香正气水虽然口感较差，但疗效最明显，服用时可在药水中冲入适量热水趁热喝，10分钟后再饮一杯热水，使身体微微有汗最佳，服药后避风。

由于霍香正气水药效比较迅猛，小儿和年老体虚者应在医生指导下服用。还要注意的是，酒精过敏者应慎用藿香正气水，可选择其他剂型。需要注意的是，上述药物仅适用于轻症中暑病人，如果中暑症状比较严重，例如大量出汗失水、突然昏厥、不省人事等，就需要尽快送往医院进行急救，不能耽搁。

人丹含朱砂不宜吃太多

和风油精、藿香正气相比，长时间在高温环境内活动的人，更适合吃人丹来预防中暑。人丹的主要成分是薄荷冰、滑石、丁香、木香、小茴香、朱砂、陈皮等，具有清热解暑、避秽止呕的功效，主要用于因高温引起的头痛、头晕、恶心、腹痛、水土不服等病症。

不过，需要注意的是，人丹还含有朱砂，摄入过量朱砂，会引起汞中毒，一次10粒为宜。不宜在服该药期间同时服用滋补性中成药。有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其他治疗的患者，均应在医师指导下服用。

另外，中暑主要是由于高温环境影响人体体温调节中枢，使体内热量过多蓄积所致，因此有些人属于“中暑高危群体”，应格外注意。比如，喝水少的人、汗腺不发达的人、睡眠不足的人、剧烈运动的人、肥胖者等。