高温天食材易腐败变质，鲜切水果避免过夜存放-高温天烹调食物应多用“蒸煮炖”

晨报记者 徐妍斐

“三伏天”过半，新的一周申城又要开始一串持续高温天了。国家市场监管总局近日发布伏天饮食消费提示：伏天的气候特点也使其成为食源性疾病高发季节，为保证消费者饮食安全，应从五点上加以注意。

食材选购要新鲜

食物保存应恰当

伏天气候炎热潮湿，各种食材均易发生腐败变质，因此应在正规商场、超市或农贸市场选购新鲜的食材。避免采购或采摘不认识的野生蘑菇、野菜、野果或捕捞野生贝类，以防食物中毒。

购买的食材或食物应严格按照其贮存要求存放并尽快食用。鲜切水果避免过夜存放；干制品也应密封后冷藏保存；冷藏冷冻食品应尽快放入冰箱贮存，注意分类、分区单独包装、存放，以避免交叉污染。另外，冰箱应经常清洁、消毒，减少冰箱中微生物滋生的概率。

居家饮食宜清淡

饭菜加热要彻底

受暑热刺激，人们的消化能力往往会减弱，常会食欲不振。因此，夏季饮食宜口味清淡，烹调方式多用蒸煮炖，少用煎炸；饭菜要注意烧熟煮透，尤其是四季豆等豆类蔬菜以及水产品、肉类等。三餐中适当增加汤类，不仅可补充水分，还能调节口味、增加食欲；多吃新鲜瓜果蔬菜和鱼肉蛋奶，以补充蛋白质、维生素、矿物质和膳食纤维。

食物制作时特别要注意清洁卫生，加工食材应充分清洗，所用刀具、砧板要生熟分开。居家饭菜制作应适量，尽量一次吃完，剩饭剩菜应及时放入冰箱，再次食用前应确认无腐败变质并经彻底加热。

外出就餐慎选择

烧烤海鲜要适量

在外就餐，应选择具备食品经营许可证或餐饮服务许可证，卫生环境良好、设施齐全的餐饮服务单位，餐后应主动索取发票等就餐凭证，尽量避免光顾无证流动摊点。

烤串、海鲜是不少消费者在夏日的必选美食，建议选择经加热熟透的烧烤食品和海鲜，优先选择电烤串，食用要适量，不吃或少吃生海鲜。少吃新奇食材，比如各种野味，慎重选择熟卤菜、凉菜，如果发现颜色或味道异常，应立即停止食用。

冰冷食物少摄入

食用之时需注意

冷饮在夏日里常受消费者青睐。大量摄入冰冷食物，会刺激胃肠道，造成其功能紊乱，引发腹痛、腹泻等胃肠道疾病，甚至是咽炎或牙痛等疾病。建议消费者多饮白开水，也可根据自身情况选择绿豆汤、绿茶、酸梅汤等。食用雪糕、冰激凌或冰镇饮料等冰冷食品时应适量，最好在两餐之间，以减少对胃肠道的刺激和对正餐食物摄入的影响。剧烈运动、大量出汗后不要立即食用冷饮，避免刺激胃黏膜血管收缩，引起胃肠道功能紊乱。

特殊人群多注意

营养均衡多补水

老年人、儿童及低免疫力人群应控制生冷食物的摄入，建议主动、少量、多次饮水,以补充身体所需水分。

老年人由于新陈代谢减慢，咀嚼能力下降，在食物选择上宜丰富、清淡，按照膳食宝塔的推荐，每天食物多样化。

儿童由于其胃肠功能较弱，免疫力较差，伏天需要特别注意饮食均衡，营养充足。

高温作业人群由于大量出汗，体内的钠、钾、水溶性维生素等大量丢失，应及时补充水和无机盐，并适量增加鱼肉蛋奶豆等优质蛋白质和富含钾、维生素C和B族维生素的果蔬摄入，以补充高温作业能量和营养素消耗。

痛风患者或高尿酸血症患者忌食海鲜、忌饮酒。