离开将给未来 留下广阔空间

●前景

数据更能说明问题。据去年11月举行的中国邮轮产业发展大会上发布的数据显示，2017年中国邮轮客流量首次出现了增速放缓现象，其中以华东地区最为明显。

从2006年开始，中国邮轮客流量已经连续十年增长速度在40%-50%或以上，而2017年中国邮轮旅客出入境人次为495.5万人次，同比增长仅8%。

增速放缓并不意味着邮轮发展进入低谷，恰恰说明上海邮轮发展到了一个制高点。

统计数据显示，2017年上海邮轮港共接待邮轮512艘次，占到全国总量的43.3%，其中母港邮轮481艘次，占到全国总量的43.8%； 接待出入境邮轮旅客达到297.73万人次，占到全国总量的60%，其中母港游客总量达到291.12万人次，占到全国总量的60.8%。上海邮轮母港客源市场更是于2016年跃居亚洲第一、全球第四。

“是高点也是拐点，目前中国邮轮市场发展正进入一个磨合升级的阵痛期。”上述邮轮专家表示，部分邮轮“离场”正是市场发展的必然结果，对邮轮产品供给侧改革而言利大于弊，整个邮轮市场或将因此获得新的发展空间。

今后几年里也将有一批新的邮轮正准备进入中国市场。目前，中国邮轮市场渗透率不足0.2%，而美国邮轮市场渗透率已经超过3.6%，相比而言，中国邮轮市场还大有潜力可挖。