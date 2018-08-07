违建变身社区居民“绘画板”-万里街道整治违建“脑洞大开”，用墙绘让脏乱角落靓起来

晨报记者 胡 迎

真南路228号位于普陀区真南路新村路路口，一直是饱受周边居民诟病的脏乱角落，恶臭不断，车难行路难走，管理部门为此头疼不已。近期，万里街道相关部门通过无违创建行动，依法拆除了违法建筑，还居民一个干净、舒适的街角。

但是，查封了20余间无证无照经营商铺后，围起的近2000平方米的“留白”围墙又该如何利用呢？

用墙绘提升社区“颜值”

真南路228号原先是个二手车市场和杨家桥临时疏导点，里面除了停放二手车外，还有啤酒批发等经营性活动，长期有人居住，违法搭建严重。

据附近居民介绍，杨家桥临时疏导点最初是为了解决周边居民买菜难问题而设，但是临时疏导点里面设施简陋，消防安全隐患突出，尤其到了夏天更是恶臭不断，甚至有不法商贩顶风出售活禽。“街道虽然整治过多次，但过段时间又死灰复燃了。”

为了彻底根治此顽疾，万里街道和真如镇街道携手，对真南路二手车市场和杨家桥疏导点的违法建筑进行拆除、封门。同时，万里街道更新了福水菜场的软硬件设施，大型超市也落户附近，有效缓解居民买菜难问题。此次，拆除二手车市场和杨家桥临时疏导点违法建筑面积近1万平方米，街角上围起的上百米围墙该如何利用起来呢？街道的管理部门想到了街面墙绘这一种新颖的表达方式。万里街道希望以这种全新的艺术表现形式, 招募社区的居民，让他们自由表达自己内心对生活的诠释，使墙面具有万里街道的社区风味。

昨天，部分作品已经“上墙”。

还将建设一大片绿地

据介绍，此次招募的社区“艺术家”有近50人，年龄最小的8岁，最大的65岁，有还在读书的学生，也有专业的画家。

“我是在公众号上看到的‘墙绘’推送，就立马为孩子报名了。”家住附近的李女士告诉记者，她念小学的双胞胎孩子特别喜欢画画。正值暑假，与其在家带着不如到这里来消耗“精力”，“哥哥比较豪放，没一会两幅画都画完了，颜料也‘画’了一身’；弟弟就比较细腻，光这个蜡烛房子的色彩搭配就调了好久。”和这两位的写意发挥不同的是，一旁的另一名小朋友则有模有样地画着世博会中国馆、东方明珠等上海的标志性建筑，“世博会中国馆是我孩子小时候的回忆，因为她小时候就住在世博园区附近；而东方明珠则是我小时候最深刻的记忆。”社区居民华女士告诉记者。

除了爱好绘画的小朋友之外，在此创作的还有真正的绘画“高手”。家住万里社区的严莉影是一位知名女画家，在谈起她正在创作的人物作品时，严莉影谦虚地说：“还谈不上作品，就是涂鸦。”不过就算如此，严莉影对于这块“绘画板”依然非常用心，对自己的作品也格外严格，“要是有大一点的刷子，（背景里的）色块处理会更加好看。”

据万里街道透露，除了这块大大的“绘画板”之外，未来，真南路228号的空地内还将建设一大片绿地，供这里的居民漫步休憩。